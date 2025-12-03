استئناف امتحانات الفصل الأول غداً بالدراسات الاجتماعية

وفي الوقت ذاته سيكون امتحانات الدراسات الاجتماعية آخر امتحان في الفصل الدراسي الأول، في حين تستمر الدراسة في المدارس الخاصة التي تتبع مناهج غير وزارية في الدراسة كالمعتاد حتى الجمعة المقبل، واختبارات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الاثنين من 8 حتى 12 ديسمبر، وتشمل طلبة الصف الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبِّقة منهاج الوزارة.
وأكدت الإدارات المدرسية أن توقيع الميثاق يأتي ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم لتعزيز الشراكة البناءة بين الأسرة والمدرسة، وتمتين دور ولي الأمر في المتابعة الأكاديمية والسلوكية، بما يسهم في تحسين نتائج الطلبة وضمان انضباطهم خلال الفترة الامتحانية.
وعدّت المدارس توقيع الميثاق يمثل التزاماً أساسياً لإنجاح العملية التعليمية، ولضمان تواصل فعال بين البيت والمدرسة، ولا سيما في هذه المرحلة التي تشهد اختبارات نهاية الفصل والاختبارات التعويضية.