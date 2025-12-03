استئناف امتحانات الفصل الأول غداً بالدراسات الاجتماعية

يستأنف طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبِّقة منهاج وزارة التربية والتعليم، غداً امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025 – 2026، وذلك مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الاتحاد، وسط استعدادات مكثفة لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.

وفي الوقت ذاته سيكون امتحانات الدراسات الاجتماعية آخر امتحان في الفصل الدراسي الأول، في حين تستمر الدراسة في المدارس الخاصة التي تتبع مناهج غير وزارية في الدراسة كالمعتاد حتى الجمعة المقبل، واختبارات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الاثنين من 8 حتى 12 ديسمبر، وتشمل طلبة الصف الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبِّقة منهاج الوزارة.

ويبدأ طلبة الثاني عشر فترة الاختبارات التعويضية بالفيزياء، تليها بقية المواد تبعاً للمسارات الدراسية، وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلبة بالحضور، وإحضار الهوية الإماراتية عند دخول قاعات الامتحان.

وفي ختام الفصل الدراسي الأول أصدرت المدارس الحكومية آخر نداء لأولياء الأمور بضرورة المسارعة في توقيع ميثاق الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة للعام الدراسي 2025 – 2026، مؤكدة أن التوقيع إلزامي، وأن عدم الالتزام سيترتب عليه حجب شهادة الطالب لحين استكمال الإجراء.

وأكدت الإدارات المدرسية أن توقيع الميثاق يأتي ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم لتعزيز الشراكة البناءة بين الأسرة والمدرسة، وتمتين دور ولي الأمر في المتابعة الأكاديمية والسلوكية، بما يسهم في تحسين نتائج الطلبة وضمان انضباطهم خلال الفترة الامتحانية.

وعدّت المدارس توقيع الميثاق يمثل التزاماً أساسياً لإنجاح العملية التعليمية، ولضمان تواصل فعال بين البيت والمدرسة، ولا سيما في هذه المرحلة التي تشهد اختبارات نهاية الفصل والاختبارات التعويضية.