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الإمارات

تربويون: 5 خطوات رئيسية للاستعداد الأمثل للامتحانات

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رحاب حلاوة

دبي
حنان البوادي
البيان
حنان البوادي
مروان حامد
البيان
مروان حامد
أيمن النقيب
البيان
أيمن النقيب
سلمى الكتبي
البيان
سلمى الكتبي
ياسمين زهرة
البيان
ياسمين زهرة
عبدالرزاق مواس
البيان
عبدالرزاق مواس

قدّم تربويون ومختصون في مجال التعليم 5 نصائح تعزز من قدرة الطالب على التفوق، وقدموا أيضاً إرشادات مهمة للأهل لمساندة أبنائهم خلال فترة التحضير للامتحانات، وتشمل هذه النصائح: خطة دراسية منظمة، وتقسيم المواد والمراجعة، وإدارة الوقت بشكل فعال، والهياكل التعليمية، وتعزيز دور الأهل في الاستعداد النفسي.

واعتبرت التربوية حنان البوادي أن وضع خطة دراسية بمثابة خريطة طريق تساعد الطالب على تنظيم وقته وتحديد المواضيع التي يحتاج للتركيز عليها، كما أن إعداد جدول زمني للمراجعة، يتضمن تخصيص وقت لكل مادة، يسهم في تقليل الضغوط والتوتر الذي قد يواجهه الطالب مع اقتراب موعد الامتحانات.

أما التربوية شادية حسين فشددت على أهمية تقسيم المواد الدراسية والمراجعة المنتظمة، حيث أوضحت أن الدراسة المكثفة قبل الامتحانات بفترة قصيرة قد تكون مرهقة وغير فعالة، لذلك يجب أن يبدأ الطالب في تقسيم المواد الدراسية إلى وحدات أصغر، ويقوم بمراجعتها بشكل منتظم قبل فترة وفيما يتعلق بأساليب المذاكرة، أكدت التربوية سلمى الكتبي أهمية تنويع أساليب المذاكرة لتحفيز الذهن وزيادة القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات. وأضافت: تختلف طرق المذاكرة من طالب لآخر، لكن استخدام أساليب متنوعة قد يعزز من فعالية الدراسة ويجعلها أكثر متعة.

وحول إدارة الوقت، أكدت التربوية ياسمين زهرة أن إدارة الوقت تعتبر أساساً لنجاح الطالب في فترة التحضير للامتحانات. وأضافت: يجب أن يدرك الطالب أن تنظيم الوقت بشكل جيد يمنحه القدرة على تغطية جميع المواد دون الشعور بالتوتر.

وأكد التربوي أيمن النقيب أهمية التزام الطالب بالهياكل التعليمية التي أوجدتها وزارة التربية والتعليم بهدف توحيد معايير التقييم وتوجيه الطلاب نحو نتائج تعلم محددة، وتشمل هذه الهياكل جميع مواد المجموعة (A) التي تستهدف طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع مناهج الوزارة، ويحدد كل هيكل الأسئلة الأساسية ونقاط التقييم لكل مادة، حيث تتوافق الأسئلة مع محتوى الكتاب المدرسي، بينما تختلف في صياغة السؤال أو الأرقام.

وأوضح التربوي عبدالرزاق حاج مواس أهمية دور الأهل في مساندة أبنائهم أثناء التحضير للامتحانات، مشيراً إلى أن البيئة الأسرية تؤدي دوراً حاسماً في تخفيف الضغوط النفسية التي قد يعاني منها الطالب خلال هذه الفترة، مؤكداً أن توفير أجواء هادئة وداعمة داخل المنزل يساعد الطلاب على التركيز والتعامل مع متطلبات المذاكرة بفاعلية.

وأكد الاختصاصي الاجتماعي والأكاديمي مروان حامد، في مدرسة المعارف، أهمية الاستعداد النفسي للامتحانات، موضحاً أن القلق الزائد قد يعيق الطالب عن تحقيق أداء جيد، لافتاً إلى أنه لا يمكن إغفال دور الاستعداد النفسي في التحضير للامتحانات.