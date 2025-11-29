مدارس تعمم استبياناً لقياس رضا أولياء الأمور عن الفصل الأول

عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة استبيانات موجهة إلى أولياء الأمور بهدف قياس مستوى رضاهم عن الخدمات التعليمية المقدمة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 – 2026، وذلك ضمن جهود موسعة لتعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة ودعم منظومة التطوير المستمر.

وأكدت إدارات المدارس أن إطلاق الاستبيان يأتي في إطار حرصها على متابعة مؤشرات الأداء التعليمي وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن رأي الأسرة أصبح جزءاً أساسياً من عملية التقييم المؤسسي التي تعتمد عليها المدارس في وضع خططها السنوية.

وأوضحت أن الهدف المباشر من الاستبيان هو الوقوف على ملاحظات أولياء الأمور حول جودة التدريس، وفاعلية التواصل، وبيئة المدرسة، والخدمات المساندة، والتجارب اليومية لأبنائهم داخل الصفوف.

وأشارت الإدارات إلى أن أدوات التقييم هذه تتيح للمدرسة فرصة قراءة احتياجات المجتمع المدرسي بوضوح، بما يمكنها من تطوير خطط التحسين، مؤكدة أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر أصبحت شراكة تعليمية متكاملة وليست علاقة متابعة فقط.

كما شددت الإدارات على أن الآراء التي ترد عبر هذه النماذج تخضع لعملية تحليل دقيقة، ويتم البناء عليها في تحديث الإجراءات أو تعديل بعض الآليات بما يتوافق مع احتياجات الطلبة وأسرهم.

وقالت المدارس في تعميمها إن المشاركة في الاستبيان تتم إلكترونياً من خلال الرابط المخصص، موضحة أن النماذج الإلكترونية تتيح سرعة جمع البيانات وسهولة تحليلها، إضافة إلى ضمان سرية المعلومات.

ولفتت الإدارات إلى أن قياس رضا أولياء الأمور أصبح معياراً مهماً في العملية التعليمية، لما يوفره من تغذية راجعة تسهم في تطوير السياسات وتحسين ممارسات التعليم داخل الصفوف.

وفي سياق آخر واصل طلبة الصف الثاني عشر في المسارات التعليمية المختلفة أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول وسط أجواء مستقرة وانضباط ملحوظ في جميع المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في الامتحانات.

وأدى طلبة المسارين العام و المتقدم امتحان مادة الأحياء الذي وصفه الكثير من الطلبة بأنه مباشر ويحاكي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن الأسئلة جاءت واضحة ومن داخل المنهاج، من دون تعقيدات أو نقاط خارجة عن نطاق دراستهم.

وأفاد الطلبة بأن ورقة الامتحان تضمنت توازناً بين الأسئلة التطبيقية والمعرفية، ما ساعدهم على توزيع وقت الإجابة بشكل مريح، كما تمكنوا من مراجعة الإجابات قبل تسليم أوراقهم.

وأوضحوا أن طبيعة الأسئلة شجعت على الفهم والتحليل أكثر من الحفظ، وهو ما اعتبروه خطوة إيجابية في تطوير نمط الامتحانات.

وبحسب الجداول الامتحانية المعتمد من وزارة التربية والتعليم، يستأنف الطلبة امتحاناتهم يوم الخميس المقبل بعد توقف قصير، ويختتمون امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحاناتهم في اليوم ذاته بمادة الدراسات الاجتماعية بعد عطلة عيد الاتحاد.