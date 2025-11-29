4 أسئلة في «الأحياء» أثارت قلقاً بين الطلبة في قاعات الاختبار

أدى طلاب وطالبات الصف الثاني عشر، أمس، امتحان مادة الأحياء ضمن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

أقيم الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين متضمناً 30 سؤالاً، وأكد عدد من الطلاب على أن معظم أسئلة الاختبار جاءت في المستوى المتوسط، وكانت مباشرة ومن داخل المنهج، ما ساعدهم على الإجابة من دون مواجهة أي صعوبات.

كما كان الوقت كافياً جداً للإجابة عن جميع الأسئلة، فيما تضمّن الامتحان 4 أسئلة غير مباشرة، كانت بالنسبة إليهم بمثابة التحدي. وقالت سهام قايد، طالبة مستوى متقدم، بإحدى مدارس عجمان: إن أسئلة امتحان مادة الأحياء حاكت في مضمونها الفروق الفردية التي تختلف من طالب لآخر، بشكل عام.

وذلك تحديدا في 4 أسئلة احتاجت منا المزيد من التفكير وعدم التسرع في الإجابة. وأوضحت جودي خالد درويش، طالبة مستوى متقدم، بإحدى مدارس عجمان، أن أسئلة اختبار مادة الأحياء جاءت من دروس المنهج والهيكل الذي تم التركيز عليه مسبقاً.

إلا أن المفاجئة كانت ضمن 4 أسئلة كانت كفيلة في إثارة التوتر في قاعة الامتحان، للحاجة إلى التفكير العميق قبل الرد. وقال عبدالله سعيد، طالب مستوى متقدم على إن 4 إلى 5 أسئلة في امتحان مادة الأحياء تطلبت من الطلاب المزيد من التفكير، لأنها غير مباشرة.