"التربية" تعلن الجداول الزمنية لاختبارات الفترة التعويضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد اختبارات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026 حيث تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته، وذلك للصفوف من 3 إلى 12 للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبّقة لمنهاج الوزارة.

وحددت وزارة التربية والتعليم عدداً من الموجهات المنظمة لاختبارات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول، حيث أكدت أن الاختبارات مخصصة فقط للطلبة الذين تغيبوا بعذر طبي أو واجهوا مشكلات تقنية مُثبتة عبر منصة IDH، وذلك لضمان عدالة تطبيق الاختبارات وحصر المستحقين لها بدقة. وشددت على أن هذه الاختبارات ليست بديلاً عاماً، وإنما تُعقد حصراً للحالات التي تم اعتمادها رسمياً.

وفي إطار تنظيم الحضور، أوضحت الوزارة أن الصف الخامس في المدارس الحكومية والخاصة سيؤدي اختباراته ورقياً داخل المدرسة، كما سيخضع طلبة الصفين الثالث والرابع للاختبارات الورقية بالحضور الواقعي أيضاً. أما الصف التاسع بمساريه العام والمتقدم، فسيؤدي اختباراته ورقياً وإلكترونياً داخل المدرسة، بما ينسجم مع طبيعة مواد هذا الصف ومتطلبات التقييم المعتمدة.

كما بيّنت الوزارة أن معلمي الصفوف المختلفة غير مسموح لهم بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية للطلاب، باستثناء طلبة الصف الثالث فقط، حيث يُسمح للمعلم بقراءة الأسئلة دون أي تلميح أو توجيه نحو الإجابات، وذلك مراعاة للفئة العمرية وطبيعة تعلمهم في هذه المرحلة.

وفي ما يخص الصف الثاني عشر، أوضحت الوزارة أن اختبار مادة اللغة الإنجليزية سيُطبق إلكترونياً، بينما سيؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة جميع اختباراتهم داخل المدارس الحكومية، تحت إشراف مباشر وتنسيق كامل مع منسقي المدارس لضمان سير عملية التقييم وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت الوزارة أيضاً عدداً من التعليمات المرتبطة باختبار الكيمياء، حيث وجهت المدارس في المسارين العام والمتقدم بطباعة الجدول الدوري المرفق وتوزيعه على الطلبة أثناء الاختبار، فيما يستخدم طلبة مسار النخبة الجدول الدوري المتاح عبر منصة Swift Assess ضمن متصفح الوسائط، التزاماً بإجراءات الاختبارات المعتمدة لكل مسار.

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر اختباراتهم التعويضية بمادة الفيزياء، التي تُعد أولى المواد المدرجة في الجدول الزمني المعتمد. وفي اليوم نفسه يتقدّم الطلبة لامتحان الدراسات الاجتماعية، وفق ما عمّمته المدارس على الطلبة وأولياء الأمور لضمان الاستعداد المبكر.

وفي اليوم التالي، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، يخوض الطلبة امتحان اللغة الإنجليزية، وهو من المواد الأساسية المقررة في جميع المسارات، ثم يتقدمون لامتحان الكيمياء الذي يعقد في اليوم ذاته بحسب الجدول الصادر عن الوزارة.

وتتواصل الاختبارات يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 بامتحان مادة الرياضيات، حيث يؤدي الطلبة الامتحان في مختلف المسارات الدراسية، وسط استعدادات تنظيمية أعلنتها المدارس لتوفير بيئة اختبارية مناسبة، أما يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، فيتقدّم الطلبة لامتحان اللغة العربية، يعقبه امتحان التربية الإسلامية الذي يدرج في اليوم نفسه، وفق الترتيب الزمني الذي اعتمدته الوزارة.

وتُختتم الاختبارات التعويضية يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بامتحان مادة الأحياء، ليكون آخر أيام جدول الصف الثاني عشر للفترة التعويضية، وبذلك تُختتم جميع المواد المقررة لهذا المسار.