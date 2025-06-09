انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي غداً

ينطلق غداً ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025/2024، ليسدل بها ستار العام الدراسي، وذلك للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، حيث تنطلق الامتحانات من 10 حتى 19 يونيو الجاري.

ويبدأ طلبة الصف الثاني عشر في مسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» الامتحانات غداً بمادة الفيزياء، تليها اللغة الإنجليزية يوم 11، ثم التربية الإسلامية يوم 12، فالكيمياء يوم 13، يليها اختبار الرياضيات يوم الاثنين 16 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الثلاثاء 17، وتُختتم الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 18، والأحياء يوم 19 يونيو.

أما طلبة المسار التطبيقي، فيبدأون بمادة العلوم التطبيقية يوم 10 يونيو، تليها اللغة الإنجليزية يوم 11، ثم التربية الإسلامية يوم 12، فالرياضيات التطبيقية يوم 16، فاللغة العربية يوم 17، وتُختتم امتحاناتهم بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 18 يونيو، فيما تستهل الصفوف من 3 حتى 9 امتحاناتها بمادة العلوم، أما الصفوف من 9 للمسار المتقدم حتى 11 فتنطلق امتحاناتهم بمادة الفيزياء.

وحددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الموجهات العامة التي تنظم آلية تنفيذ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024 - 2025، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وكفاءة.

وبحسب الوزارة فإن الامتحانات ستُجرى ورقياً للصفين الثالث والرابع، على أن يتم الحضور الواقعي في المدرسة، فيما سيؤدي طلبة الصفين الخامس والتاسع، في جميع المسارات (العام والمتقدم)، اختباراتهم ورقياً وإلكترونياً في المدارس الحكومية والخاصة كذلك، مع الحضور الإلزامي.

كما شملت الموجهات أن الطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر سيخضعون لاختبارات تجمع بين الورقي والإلكتروني بحسب طبيعة المادة والمسار الدراسي، مع التشديد على إحضار الأجهزة الإلكترونية الشخصية (الحواسيب المحمولة) خلال فترة الامتحانات لأداء الاختبارات الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أنه لا يُسمح للمعلمين بقراءة أسئلة الامتحانات المركزية للطلبة، باستثناء طلبة الصف الثالث فقط، حيث يمكن للمعلم قراءة نص السؤال دون أي تفسير أو توجيه للإجابة، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية.

أما ما يخص اختبار اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر، فقد بيّنت الوزارة أنه سيتم تنفيذه بصيغة كتاب إلكتروني، ضمن منصة امتحانية مؤمنة زمنياً ومخصصة لهذا الغرض.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة سيؤدون امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، تحت إشراف مباشر من منسقي الفروع التعليمية، بالتنسيق مع إدارات المدارس.

أما اختبار مادة الكيمياء، فقد نصّت الموجهات على أن المدارس في المسارين العام والمتقدم مطالبة بطباعة الجدول الدوري المرفق وتوزيعه على الطلبة أثناء أداء الامتحان، بينما يُسمح لطلبة مسار النخبة باستخدام الجدول الدوري الموجود ضمن منصة «Swift Assess» الرقمية في متصفح الوسائط.