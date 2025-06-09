بحث علمي في جامعة أبوظبي عن إعادة الاستخدام المبتكر لمياه الصرف الصحي

قدمت جامعة أبوظبي بحثاً تعاونياً بعنوان «إعادة الاستخدام المبتكر لمياه الصرف الصحي المعالجة في إطار سلاسل القيمة المضافة للمياه»، يجمع خبراء من جامعة أبوظبي بقيادة الباحث الرئيسي البروفيسور «إيفان باليولوغوس» أستاذ الهندسة وإدارة المشروعات في كلية الهندسة وباحث متخصص في مجال المياه، إلى جانب عدد من الشركاء.

ويركز البحث على تقييم المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وهو شرط أساسي لأي استخدام آمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في تطبيقات تؤثر على الصحة العامة.

وقالت البروفيسورة شيرين فاروق، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك في العلاقات الدولية والمشاريع الأكاديمية: قدمنا البحث إلى جانب عدد من الشركاء من الجامعة بهدف تقييم المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وهو شرط أساسي لأي استخدام آمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في تطبيقات تؤثر على الصحة العامة، وتقييم إمكانية إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة من خلال نهج مبتكر يعتمد على معالجة طبقة التربة الحاملة للمياه الجوفية.

ولفتت إلى أن أهداف المقترح تتوافق بشكل كامل مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، كما تنسجم مع التزامها بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

وأكدت أن جامعة أبوظبي تحرص دائماً على المشاركة في مثل هذه المبادرات الرائدة، والتي تتوافق بقوة مع أولوياتنا الاستراتيجية في البحث والاستدامة والتأثير العالمي، مما يعزز دورها الفعال في صياغة حلول مستقبلية للأمن المائي. كما تتوافق أهدافنا مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات.