مركز الطاقة المستدامة في جامعة الشارقة يدعم التنمية المستدامة بإنتاج أبحاث متقدمة

أكد مركز الطاقة المستدامة وأنظمة القوى في جامعة الشارقة السعي إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة وتخزينها، بالإضافة إلى الشبكات الذكية حيث يهدف المركز إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال إنتاج أبحاث تطبيقية متقدمة، وبناء شراكات استراتيجية واسعة، وإعداد كوادر بحثية متميزة.

وأكد الدكتور عبدالغني علبي، مدير المركز الحرص التام وتكاتف الجهود في دعم توجهات جامعة الشارقة نحو الابتكار والبحث العلمي الهادف، حيث يعمل المركز من خلال مشاريعه وشراكاته المتعددة على إثراء المعرفة، وبناء القدرات البحثية، وتعزيز مكانة الجامعة في مجالات الطاقة المستدامة على كافة المستويات.

وقال الدكتور عبدالغني علبي، مدير المركز: «يحتضن المركز نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من عدة تخصصات هندسية وعلمية، يضم ما يزيد على 30 باحثاً أساسياً من كليات الهندسة والعلوم في جامعة الشارقة، يعملون في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والشبكات الذكية والطاقة الحيوية والطاقة النووية.

ويشرف المركز على 40 باحثاً وطالباً بين طلبة ماجستير ودكتوراه وباحثين زائرين ومساعدي بحث بدوام كامل أو جزئي. ويشكل المركز بيئة بحثية متكاملة تحتضن عشرات الباحثين والطلاب من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «للمركز حضوره البارز في أهم الفعاليات المتخصصة في الطاقة والاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شارك باحثو المركز في فعاليات أسبوع الاستدامة، ومعرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية بتقديم أوراق علمية تعكس جهود جامعة الشارقة في مجال الطاقة المتجددة».

وأضاف: أسهم أعضاء من المركز كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر الدولي لإنتاج الهيدروجين في قطر بعرض نتائج أبحاث مرتبطة بالهيدروجين الأخضر وتقنيات خلايا الوقود، وشارك باحثو المركز في مؤتمرات دولية متخصصة بالطاقة الشمسية، من بينها مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي عبر تقديم عروض علمية والمشاركة في جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة المتجددة في المنطقة.

وأشار العلبي إلى أن جزءاً كبيراً من مخرجات المركز البحثية هي ثمرة تعاون مشترك مع جامعات ومراكز بحثية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يعد من أهم نقاط قوة المركز.

فقد عمل باحثو المركز على نشر أبحاث علمية مشتركة مع عدد من الجامعات داخل الدولة ومع جامعات إقليمية، الأمر الذي يعزز الترابط البحثي في منطقة الخليج العربي. كما يرتبط المركز بشبكة واسعة من الشراكات العلمية مع مؤسسات بحثية وجامعات دولية في كندا، وجامعة برونيل لندن، وجامعة نورثمبريا، وجامعة غرب اسكتلندا في المملكة المتحدة، وجامعة وارسو للتكنولوجيا في بولندا، وجامعة فريدريش–ألكسندر في ألمانيا، والجامعة الوطنية الماليزية، وجامعة هوكايدو في اليابان.

وتغطي هذه الأبحاث المشتركة طيفاً واسعاً من الموضوعات المرتبطة بالطاقة المستدامة، من بينها الطاقة الشمسية وتقنيات رفع كفاءتها، وأنظمة تخزين الطاقة بأنواعها المختلفة، الهيدروجين الأخضر وخلايا الوقود، معالجة المياه وإعادة استخدامها في سياقات مستدامة، الشبكات الذكية وإدارة الطاقة، والاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات. ولا يقتصر هذا التعاون على النشر العلمي فحسب، بل يشمل كذلك الإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وتبادل الزيارات البحثية، والمشاركة في فرق عمل دولية ومشاريع ممولة، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للشراكات التي يحتضنها المركز ويجعل مخرجاته العلمية مرتبطة بتوجهات وأولويات عالمية في مجالات أمن الطاقة والاستدامة.