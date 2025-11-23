مجمع الشارقة للبحوث يرسخ بنية تحتية متطورة للانتقال نحو اقتصاد مبتكر ومستدام

يقود مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحولاً استراتيجياً نحو اقتصاد معرفي مستدام عبر منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتعليم والصناعة. ويركّز المجمع على 4 محاور رئيسة للابتكار تشمل التصنيع المتقدّم، والطاقة المستدامة، والتنقّل الذكي، والتكنولوجيا الصحية، بهدف تحويل المخرجات البحثية إلى مشاريع تطبيقية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.

ويؤكد ذلك أن الشارقة باتت منصة عالمية لتحويل الابتكار إلى حلول عملية تربط المعرفة بالتطبيق، وتمهّد لاقتصاد أكثر ذكاءً واستدامة. ويواصل المجمع تطوره منظومة ابتكارية نابضة بالحياة تُلهم الأجيال القادمة من المبدعين، من خلال إطلاق مشاريع جديدة تعزز التحول الرقمي والاستدامة، وبناء بيئة عالمية تنافسية تجمع بين البحث العلمي وريادة الأعمال.

كما يشهد مختبر الشارقة المفتوح للابتكار توسعاً جديداً يرسّخه مركزاً متكاملاً للنمذجة والتصنيع، ما يتيح للمبتكرين تحويل أفكارهم إلى منتجات واقعية قابلة للتطبيق التجاري. وفي هذا السياق، أكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، أن المجمع يقوم على تأسيس منظومة موحّدة تجمع التعليم والبحث العلمي والصناعة في بيئة واحدة تحفّز الإبداع وتحوّل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر حقيقي.

وأضاف: «من أبرز المشاريع داخل المجمع شركة بيكال البحثية، التي تطور حلولاً ذكية في مجالات الطاقة وتحسين الكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات البيانية، وهو مثال واقعي على كيفية توليد حلول عملية تخدم مستقبل الاقتصاد الأخضر من خلال تكامل الابتكار والطاقة».

وشدّد المحمودي على أن دمج الذكاء الاصطناعي في الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم يمثّل أساس التنافسية الاقتصادية في العقود القادمة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين والجامعات والشركات الناشئة إلى الانضمام إلى منظومة المجمع، التي تتمتع ببنية تحتية متقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وشبكة واسعة من الشراكات البحثية المحلية والدولية.

فالشارقة اليوم لم تعد مجرد مركز للأبحاث، بل منصة عالمية تربط بين الفكرة والتطبيق، وبين المعرفة والتنمية، لتكون بوابة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة. واعتمد مجلس إدارة المجمع خلال اجتماعه الخامس لعام 2025 حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً رائداً في الابتكار والاستدامة والتقنيات المستقبلية.