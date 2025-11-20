"التربية" تعدل موعد امتحان الكيمياء غداً الجمعة لضمان سلامة وصول الطلبة

أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بالإجراءات المتّبعة لضمان سلامة وصول الطلبة خلال فترات تشكل الضباب، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب الظروف الجوية التي قد تؤثر في حركة الحافلات المدرسية ووصول الطلبة إلى مقار الاختبارات. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة أنه سيتم تعديل موعد امتحان الكيمياء المقرر لطلبة الصفوف من الـ 10 حتى الـ 12 يوم غد الجمعة، بما يتوافق مع خطة السلامة المعتمدة.

وبحسب توجيهات الوزارة سيعقد الامتحان في الساعة الـ 10 صباحاً بدلاً من الساعة الـ 9، على أن تكون هناك فترة اختبار واحدة لجميع الطلبة. ويأتي هذا الإجراء بهدف منح الطلبة وقتاً إضافياً للوصول إلى المدارس بسلام، خصوصاً في ظل توقعات بتشكّل ضباب كثيف في ساعات الصباح الأولى.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن تطبيق هذا النوع من التعديلات يعكس جاهزية منظومة التعليم في التعامل مع المتغيّرات الجوية، مؤكدة أن سلامة الطلبة أولوية قصوى، وأن الفرق المختصة تواصل تقييم الوضع بالتنسيق مع إدارات المدارس وفرق النقل المدرسي.

وأكدت إدارات المدارس التزامها بإبلاغ أولياء الأمور والطلبة بالتوقيتات الجديدة عبر منصات التواصل الرسمية والقنوات المعتمدة، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات أولاً بأول والتقيد بمواعيد الحضور المعدّلة. وشددت على أهمية الوصول المبكر لتجنّب أي تأخير قد يؤثر على سير الامتحان، لاسيما أن الاختبار سيُعقد في فترة واحدة دون أي جلسات بديلة.

كما أكدت الإدارات أن المدارس اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم الامتحان بالشكل الأمثل وفق الخطة الزمنية الجديدة، مع توفير البيئة الاختبارية المناسبة للطلبة في مختلف الصفوف، مشيرة إلى أن الامتحان سيجري وفق الجدول المعدّل دون أي تغيير في محتوى الورقة الامتحانية.