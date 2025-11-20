التربية تؤجل امتحانات اليوم ساعة بسبب الضباب الكثيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأجيل المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في مختلف إمارات الدولة امتحانات اليوم لمدة ساعة كاملة بسبب حالة الضباب الكثيف التي شهدتها مناطق عدة في الدولة صباح الخميس، وذلك في خطوة هدفت إلى ضمان سلامة الطلبة خلال تنقلاتهم نحو المدارس، ومنح الأسر وقتاً إضافياً للوصول بشكل آمن.

وكانت بدأت اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، واستهل طلبة الثاني عشر الاختبارات اليوم الخميس امتحاناتهم بمادة الفيزياء. وتشمل المواعيد جميع المسارات التعليمية "العام، المتقدم، النخبة، والتطبيقي".

وأكدت إدارات المدارس أنها باشرت الامتحانات وفق الجداول المعلنة، لكن التحديث الطارئ شمل فقط فترات بداية الامتحانات، حرصاً على المرونة والتعامل مع الظروف الجوية غير المتوقعة التي شهدتها الدولة مع ساعات الصباح الأولى.

ووفق التعميمات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، جاءت مواعيد الامتحانات بعد التعديل كالتالي:

t•tالفترة الأولى لصفوف الثالث حتى الحادي عشر

كان مقرراً أن تبدأ الساعة 9:00 صباحاً، إلا أنها ستنطلق اليوم عند الساعة 10:00 صباحاً وتستمر حتى 12:30 ظهراً بدلاً من 11:30.

t•tالفترة الثانية للصف الثاني عشر

كان من المقرر أن تنطلق الامتحانات عند 12:00 ظهراً، إلا أن الإدارات أعلنت تأجيلها إلى 1:00 ظهراً وحتى 3:00 عصراً، وذلك استجابة للظروف الجوية وضمان حضور الطلبة في الوقت المناسب.

وأوضحت إدارات المدارس أن التعديل يقتصر فقط على امتحانات اليوم الخميس، فيما تستكمل بقية أيام الجدول وفق المواعيد المعلنة مسبقاً دون تغيير.

سلامة الطلبة أولوية

وشددت الإدارات على أن قرار التأجيل جاء «من أجل سلامة أبنائنا الطلبة»، مؤكدة أن الضباب الكثيف حدّ من وضوح الرؤية في عدد من المناطق، ما استدعى منح الطلبة وقتاً إضافياً للوصول بأمان، وتفادي التأخر الذي قد يربك سير الامتحانات.

كما دعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة قنوات المدرسة الرسمية للحصول على أي تحديثات طارئة، مؤكدة تقديرها لتعاونهم وتفهمهم للظروف الجوية الطارئة التي قد تستجد خلال فترة الامتحانات.