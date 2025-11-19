الإمارات.. 5 مسموحات داخل اللجان الامتحانية تعرف عليها





استعداداً لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول غداً، أصدرت إدارات مدارس حكومية قائمة تحدد فيها المستلزمات المسموح بإدخالها إلى لجان الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة هادئة ومنظمة تساعد الطلبة على التركيز وأداء الاختبارات دون أي معوقات، مؤكدة أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرصها على ضبط سير الامتحانات، ومنع إدخال أي أدوات قد تعرّض عملية التقييم للخلل أو المخالفة.

وأوضحت المدارس أن الطالب يسمح له فقط بإدخال جهاز الحاسوب المحمول الذي يتطلب استخدامه، إلى جانب شاحن الحاسوب لضمان استمرارية عمل الجهاز خلال فترة الامتحان، مع الالتزام بتعليمات المراقبين أثناء استخدامه. كما يسمح للطلبة باستخدام الآلة الحاسبة في المواد العلمية المصرح بها مثل الرياضيات والفيزياء، على أن تكون الآلة وفق النماذج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وشددت الإدارات على ضرورة استخدام أقلام الحبر الزرقاء فقط في الإجابات الكتابية، إذ لن يقبل الاستخدام بألوان أخرى داخل اللجان، وكذلك يمكن للطلبة إدخال قارورة مياه بلاستيكية شفافة لضمان راحتهم خلال الامتحان.

وأفادت إدارات المدارس بأن أي أدوات أو أجهزة غير تلك المذكورة لن يسمح بدخولها إلى اللجان، وذلك دعماً لضوابط النزاهة الأكاديمية ومنع استخدام الوسائل التقنية غير المصرح بها، ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بهذه التعليمات قبل بدء الامتحانات، حتى لا يتعرض الطالب لأي إجراءات تنظيمية، ولضمان انطلاقة سلسة وهادئة للفترة الامتحانية المقبلة.

التزام

وشددت الإدارات على أهمية التزام الطلبة بعدم التأخر عن الدخول إلى قاعات اللجان، وضرورة التأكد يومياً من مادة الامتحان وفق الجداول المعتمدة، حتى لا يتعرضوا لأي ارتباك قد يؤثر على أدائهم.

وأكدت المدارس أن امتحانات الصف الخامس ستعقد بالكامل ورقياً، فيما ستعقد امتحانات الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر بنظام يجمع بين الورقي والإلكتروني حسب طبيعة كل مادة. وبينت الإدارات أن انصراف الطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الحادي عشر سيتم ما بين الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحاً، مع التنبيه على أن بوابة المدرسة لن تفتح قبل هذا الموعد حرصاً على انضباط حركة الدخول والخروج، كما شددت على عدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى مبنى المدرسة لإخراج الطالبات قبل الساعة الحادية عشرة والنصف.

وفيما يتعلق بالانصراف عبر السيارات الخاصة، أوضحت الإدارات أن الطلبة الذين لا يمتلكون تصريحاً دائماً يجب عليهم إحضار التصريح الورقي الموقع من ولي الامر بالسماح بالخروج خلال فترة الامتحانات، حتى يسمح لهم بالخروج وفق القواعد المعتمدة. كما حذرت المدارس من إحضار الساعات الذكية أو الأجهزة الإلكترونية الممنوعة داخل اللجان، مؤكدة مصادرة أي جهاز يتم ضبطه أثناء الامتحان واعتباره مخالفة لوائح الانضباط.

وشددت الإدارات المدرسية على ضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي، وإحضار الكومبيوتر المحمول الوزاري مشحوناً بنسبة 100% قبل دخول الاختبار، وأكدت أيضاً ضرورة حل الأسئلة بالقلم الأزرق فقط، تطبيقاً لتعليمات لجان التصحيح والرقابة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات من شأنه المساهمة في توفير بيئة امتحانية مستقرة تساعد الطالبات على الأداء بأفضل مستوى.