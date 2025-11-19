Al Bayan
مدارس تعمم أوزان التقييم وتقرير الأداء استعداداً للاختبارات

رحاب حلاوة

عممت مدارس الحلقات الدراسية الأولى والثانية والثالثة على مستوى الدولة جداول الأوزان النسبية لتقييم الطلبة خلال العام الأكاديمي 2025-2026، إلى جانب تعميم تقرير الأداء الأكاديمي الشهري لشهر نوفمبر الجاري، الذي يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على مستوى أبنائهم، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول غداً، حتى 4 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المدارس أن التقييم في الحلقة الأولى يعتمد على توزيع دقيق للأوزان بين الفصول الدراسية، حيث تم تخصيص للصفين الأول والثاني 35 % للفصل الأول بواقع 25 % للتقييم التكويني و10 % للتقييم المدرسي الختامي، و30 % للفصل الثاني بواقع 20 % للتقييم التكويني و10 % للتقييم الختامي المدرسي، و35 % للفصل الثالث موزعة إلى 25 % للتقييم التكويني و10 % للتقييم النهائي المدرسي وذلك لمواد المجموعة (A) وتشمل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية.

أما للصفين الثالث والرابع للمواد ذاتها، فحددت الوزارة 35 % للفصل الأول بواقع 10 % للتقييم التكويني و25 % للاختبار المركزي، و30 % للفصل الثاني بواقع 15 % للتقييم التكويني و15 % للتقييم الختامي المدرسي، و35 % للفصل الثالث موزعة إلى 10 % للتقييم التكويني و25 % للتقييم المركزي، ليكون المجموع الختامي 50 % للتقييم المدرسي و50 % للتقييم المركزي.

أما المجموعة (B) التي تضم الحوسبة والفنون والتربية البدنية واللغة الثالثة، فقد حُددت أوزانها بنسبة 35 % للفصل الأول، و30 % للفصل الثاني، و35 % للفصل الثالث للتقييم التكويني مرصود الدرجة.

وبينت المدارس في تعميمها أن التقييم في الحلقة الثانية يعتمد على مزيج من التقييم المدرسي والمركزي، حيث تم تخصيص 35 % للفصل الأول ( 10 % للتقييم التكويني مرصود الدرجة و25 % للاختبار المركزي)، و30 % للفصل الثاني موزعة 10 % على كل من التقييم التكويني مرصود الدرجة والتعلم والتقييم القائم على المشاريع والتقييم الختامي للمدرسة، و35 % للفصل الثالث (10 % للتقييم التكويني و 25 % للتقييم المركزي النهائي) على أن يكون مجموع درجة الطالب النهائية موزعة كالتالي 40 % على التقييم المدرسي و10 % التعليم القائم على المشاريع و 50 % للتقييم المركزي، وذلك في مواد المجموعة (A)، وتشمل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم.

أما مواد المجموعة A وهي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، حددت الوزارة 35 % للفصل الأول 10 للاختبار التكويني مرصود الدرجة و30  % للاختبار المركزي، وفي الفصل الثاني حددت 20% موزعة على 10 % للاختبار التكويني المدرسي، و 10 % لاختبار التقييم الختامي المدرسي، وفي الفصل الثالث 35 % منها 10 % للاختبار التكويني المدرسي و30 % للاختبار المركزي.

في حين تصل أوزان مواد المجموعة (B) – مثل التربية البدنية والفنية واللغة الثالثة والتصميم الإبداعي والابتكار – إلى  35 % للفصل الأول، و30 % للفصل الثاني، و35 % للفصل الثالث.

الحلقة الثالثة

أما الحلقة الثالثة، فقد حددت المدارس 10 % للتقييم التكويني مرصود الدرجة و30 % للاختبار المركزي للفصل الأول، و10 % للتقييم التكويني مرصود الدرجة و10 % للتقييم الختامي المدرسي للفصل الثاني، وللفصل الدراسي الثالث 10 % للتقييم التكويني مرصود الدرجة و 30 % للاختبار الختامي المركزي ليكون مجموعة درجات الطالب النهائية 40 % على مدار السنه للتقييم المدرسي و60 % للتقييم المركزي، وذلك لمواد المجموعة (A).

أما المجموعة (B) فقد حُددت أوزانها بنسبة 35 % للفصل الأول، و30 % للفصل الثاني، و35 % للفصل الثالث.