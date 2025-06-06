مدارس حكومية تعمم السياسة العامة للامتحانات



عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة السياسة العامة لتطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2024 - 2025، والتي تضمنت مجموعة من التعليمات والإرشادات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانضباط.



وبحسب التعليمات الواردة في التعميم، تبدأ فترة الاختبارات من الساعة 9:00 صباحاً حتى 11:00 صباحاً، فيما يبدأ استقبال المركبات من الساعة 8:30 صباحاً، ويتوجب على جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب «وزاري أو التابعة للمدرسة» على أن تكون مشحونة مسبقاً بالكامل، مع التأكد من حذف جميع التطبيقات غير المسموح بها، مثل: واتساب، وتليغرام، وسناب شات، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى برامج الـ VPN.

وأشارت التعليمات إلى أن محاولة الطالب الخروج من صفحة الامتحان أو فتح أي برنامج أو موقع إلكتروني آخر ستؤدي إلى إغلاق الامتحان تلقائياً وحظره «Block»، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية فرق الدعم الفني للتدخل السريع في حال حدوث أي خلل تقني أثناء فترة الامتحان.

ونصت التعليمات الواردة في تعميم السياسة العامة أن مدة الاختبار تبلغ ساعتين، إذ سيكون ورقياً لطلبة الصف الخامس، بينما يُطبق إلكترونياً لطلبة الصفوف: السادس والسابع والثامن، وذلك في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.



وشدد التعميم على ضرورة إحضار جميع مستلزمات القرطاسية من أقلام ومسّاحة، وبراية ومسطرة، ومنع مشاركتها بين الطلبة، والتزام جميع الطلبة بالتعليمات واللوائح السلوكية، وحذر من عواقب محاولات الغش أو التنمر، والتي قد تؤدي إلى حرمان الطالب من درجات جميع المواد في حال تكرار المخالفة.



كما شدّد على ضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، والحضور إلى المدرسة قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل أو بحد أدنى ربع ساعة، لتفادي أي تأخير أو إرباك في سير الامتحانات، إلى جانب الاطلاع على التعليمات والعقوبات المرتبطة بمحاولات الغش، والمرفقة عبر قنوات التليجراف الرسمي.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024 / 2025، وذلك للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات النهائية في يوم 10 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 من نفس الشهر، في حين حُددت الفترة من 2 إلى 4 يونيو لتسليم المشاريع والمهام النهائية للمواد من المجموعة B.