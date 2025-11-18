«هيئة المعرفة» تطلق «حوارات التعليم 25» في دبي

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي «حوارات التعليم 25»، ضمن استراتيجية التعليم 2033، بمشاركة حوالي 200 معلم وولي أمر وطالب وقيادة تربوية في منظومة التعليم الخاص في الإمارة، من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، وما بعد التخرج، وتهدف في نسختها الثانية، وللعام الثاني على التوالي، إلى إشراك المجتمع التعليمي من معلمين وطلبة وأولياء أمور وقيادات مدرسية ومتخصصين، في تصميم المبادرات والبرامج التعليمية، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتستهدف استراتيجية التعليم في دبي 2033، تنفيذ 28 مبادرة تغيير على مراحل متتابعة، خلال الفترة القادمة، لتحقيق أفضل النتائج في مختلف المراحل العمرية والدراسية.

وركزت الجلسة الافتتاحية من «حوارات التعليم 25»، بحضور معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعائشة عبد الله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التعليم الطموحة، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم بدبي، بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033، وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، إذ نفذت أكثر من 12 مبادرة منذ اعتماد الاستراتيجية.

وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تُجسّد استراتيجية التعليم في دبي 2033 رؤية مدينة، لا تتوقف عن صنع الفرص للجميع، وطموح قيادة رشيدة، تؤمن بأن بناء الإنسان أساس كل تنمية مستدامة، وأي نهضة حقيقية».

وأشارت إلى أن هذه النسخة من سلسلة «حوارات التعليم»، تتزامن مع مرور نحو عام على اعتماد استراتيجية التعليم في دبي 2033، وشهدَت تنفيذ العديد من مبادرات التغيير، التي جسدت قوة المجتمع التعليمي، وقدرته على تشكيل المستقبل، وضمان جاهزية جميع المتعلمين، وفي مقدمهم الطلبة الإماراتيون، لمواجهة تحديات المستقبل.

وقالت: نحن متحمسون لمواصلة العمل مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، وجميع المعنيين، لجعل رحلة كل متعلم في دبي مؤثرة، وشاملة، ومستدامة مدى الحياة.