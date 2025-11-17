حجب شهادة الطالب عن ولي الأمر غير الموقع على «ميثاق الشراكة» للعام الدراسي 2025 – 2026

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور ضرورة المسارعة في توقيع ميثاق الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة للعام الدراسي 2025 – 2026، مؤكدة أن التوقيع إلزامي، وأن ولي الأمر الذي لا يلتزم بالتوقيع سيتم حجب شهادة الطالب عنه لحين استيفاء الإجراء.

وأكدت المدارس أن الميثاق يأتي في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تمتين الشراكة البناءة بين المنزل والمدرسة، بما يدعم مسيرة الطلبة ويعزز دور الأسرة في المتابعة الأكاديمية والسلوكية، ويضمن توحيد الجهود لتحقيق أفضل النتائج التعليمية وصقل مهارات الطلبة في مختلف المراحل.

وشددت الإدارات على أن الميثاق يمثل وثيقة تربوية مرجعية تحدد الأدوار والمسؤوليات بين الطرفين، وترسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن اعتماده لكل طالب يعتبر شرطاً أساسياً لاستكمال ملف الطالب المدرسي.

وأوضحت المدارس خطوات اعتماد الميثاق، والتي تبدأ بالدخول إلى الرابط المخصص للميثاق عبر منصة أولياء الأمور، ثم تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية لولي الأمر، أو استخدام الحاسب الآلي لمن يتعذر عليه الدخول عبر الهاتف.

كما دعت الإدارات أولياء الأمور إلى ضرورة اعتماد الميثاق لكل ابن بشكل مستقل، مفيدة بأنه سيتم إغلاق باب التوقيع خلال أيام قليلة، وأن أي ولي أمر يتعذر عليه استكمال الإجراء عليه التواصل مباشرة مع القائم على شؤون الطلبة لتقديم الدعم اللازم، مؤكدة أن الالتزام بهذا الإجراء يضمن استمرار الخدمات التعليمية وتسليم الشهادات في موعدها من دون تأخير.