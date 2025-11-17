ابتكار ذكي يعيد لم شمل المفقودين

ابتكرت 4 طالبات من جامعة الوصل في دبي مشروعاً تقنياً مبتكراً، يهدف إلى لم شمل المفقودين، وإعادة التواصل بين الأفراد، الذين تفرقوا بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، وذلك عبر تطوير نسخة ذكية من خرائط «جوجل»، تتيح للمستخدمين تحديد مواقعهم السابقة أو الحالية، وتسجيل بيانات دقيقة زمنياً ومكانياً، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

وأوضحت الطالبات ملك عمر البابا، براءة فؤاد، حنين مصطفى، ونسيبة منلا الحاجي، أن المشروع عبارة عن تطبيق ذكي، يمكن المستخدمين من رؤية أماكن وجود الأشخاص المعنيين على الخريطة، والتعرف إلى مواقعهم المحتملة، ما يسهم في تسهيل عملية العثور عليهم، والتواصل معهم بطريقة آمنة وسريعة. وأعربت الطالبات عن فخرهن بأن يكون مشروعهن الإنساني رسالة سلام وأمل من دبي للأسر، التي فقدت التواصل مع أحبائها. وأكد الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، أن الجامعة تولي الابتكار وريادة الأعمال اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجيتها التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة تنظم معارض دورية للابتكار، تتيح للطلبة عرض أفكارهم ومشروعاتهم المتميزة، وتشجعهم على تحويلها إلى حلول واقعية ذات أثر إيجابي في المجتمع.