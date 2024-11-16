مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج لـ« البيان »:دبي بوابة الحلول التعليمية المبتكرة في الشرق الأوسط

أكد مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي يعد بوابة الفرص لرفد منطقة الشرق الأوسط بالحلول التعليمية المبتكرة التي تقدمها الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول التعليم التي تستقطبها دبي، والتي بدورها توفر بيئة ملائمة للابتكار وتطوير الأفكار الجديدة التي تطمح لها المنطقة العربية، إلى جانب ساحاتها المفتوحة لتبادل الخبرات التي تقدمها معارضها الدولية.

وقال لـ«البيان» إن المكتب يحرص بشكل سنوي على أن يكون شريكاً استراتيجياً للمعرض الدولي لحلول ومستلزمات التعليم من أجل المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجال التعليم، والعمل على توطيد الروابط مع الشركات العالمية المبتكرة والمتخصصة في حلول التعليم، وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الاستراتيجيات التعليمية، وذلك من أجل تحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية في المنطقة.

ولفت إلى أن دبي تعد بوابة الحلول التعليمية المبتكرة في الشرق الأوسط مؤكداً حرص المكتب على التعريف ببرامج المكتب المتخصصة في توظيف التقنية في التعليم ومنها «مسابقة الداتاثون التربوي الخليجي» خلال أيام المعرض، والتي تهدف إلى تحويل الإنتاج الفكري للمكتب إلى مشروعات ونماذج عمل تطبيقية في 6 مسارات منها توظيف التقنية في التعليم، والحقائب التدريبية، ويشارك فيها أكثر من 300 معلم ومعلمة من الدول الأعضاء في المكتب، كما اشتمل جناح المكتب على عرض برنامج المرصد الخليجي للذكاء الاصطناعي الذي يسعى من خلال تطبيقاته المتنوعة إلى تحفيز الطلاب في الدول الأعضاء على استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي لطرح وبناء حلول في مجالي التعليم والتعليم.

وثمن العاصمي جهود الإمارات وقيادتها الرشيدة لدعم المنظومة التعليمية في المنطقة، وتوفير الفرصة لكل المهتمين بالشأن التعليمي لتبادل الخبرات المبدعة، والتجارب الملهمة، ومناقشة القضايا التعليمية المستجدة، من أجل مواكبة ما يشهده العالم من تطورات متواصلة في التعليم.