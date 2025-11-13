جامعة الإمارات تنظم ملتقى «الشباب والمعرفة»

نظمت جامعة الإمارات، ضمن مبادرات نادي المعرفة بالجامعة، ملتقى «الشباب والمعرفة»، بالتعاون والتنسيق مع مجلس العين للشباب، الذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة المعرفة، وبناء منظومات تفكير عميقة تسهم في تطوير المجتمع واستشراف المستقبل، والتأكيد أن الشباب يمثلون وباقتدار نبض المجتمع، فهم القوة المحركة لمستقبله، والعنصر الأساسي في بناء مجتمع مترابط ومستدام.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات: تولي جامعة الإمارات اهتماماً كبيراً بتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية الوطنية من خلال دعم قدراتهم العلمية والفكرية، وتهيئة بيئة أكاديمية محفزة على الإبداع والابتكار. وأشاد بالملتقى الذي يجسد نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمجالس الشبابية في بناء جيل واعٍ يسهم بفاعلية في ترسيخ مجتمع المعرفة.

وقال خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب إن الشباب في الإمارات يحظون باهتمام نوعي من القيادة الرشيدة، وليس هذا فحسب، إذ حققت الدولة إنجازات وطنية بارزة على صعيد الاستثمار في الشباب وتمكينهم ودفع مسيرتهم نحو النماء والازدهار، مشيداً برؤية القيادة التي تضع تمكين الشباب في صميم أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها العميق بدورهم المحوري في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. وأكد النعيمي التوسع في مجالس الشباب الإماراتية، ولفت إلى أن تلك المجالس يمثلها أعضاء من نخبة الشباب الإماراتيين، ويتحملون مسؤولية تنفيذ الأجندة الوطنية للشباب.

كما تضمن الملتقى جلسة أخرى حملت عنوان «متى تأتي الفرصة؟»، تحدث فيها محمد الكعبي، مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، مؤكداً أن الإمارات دولة الفرص، بحيث تأخذ بيد شبابها، وتحرص على دعمهم وتوجيههم، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم واستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية، إلى جانب بناء شخصياتهم، وتطوير البيئة المثلى لتمكينهم. مستعرضاً في الوقت ذاته باقة من الفرص المناسبة التي حرص على استثمارها بما يمتلكه من مؤهلات وإمكانات وقدرات.

وتحدث الدكتور سالم علي الكتبي في جلسة «أصالة تلهم الأجيال»، كما تحدث الطفل الإماراتي منصور الشحي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، في جلسة «على خطى منصور»، إضافة إلى جلسات نقاشية جاذبة أخرى، وورش عمل تفاعلية، ومنصات لعرض مبادرات ومشاريع شبابية أكدت جميعها أن الثقة التي توليها القيادة الرشيدة لأبناء الوطن تعكس إيماناً عميقاً بدورهم الحيوي في مسيرة التنمية والتميز وقيادة دولة الإمارات نحو آفاق أوسع من الريادة العالمية.