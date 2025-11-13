«GESS دبي» يحوّل التعليم إلى مختبر عالمي للابتكار التربوي

قدم معرض مستلزمات وحلول التعليم «جِس - GESS دبي»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي ويختتم فعالياته اليوم، نموذجاً متكاملاً للتعليم القائم على أساليب التدريس الحديثة، بعد أن تحوّل إلى مختبر عالمي يعرض الاتجاهات الجديدة في طرق التعليم والتعلّم.

فمن خلال ورش تدريبية وجلسات نقاشية قادها خبراء دوليون، اطلع معلمون ورؤساء أقسام من مدارس الدولة على أحدث استراتيجيات التدريس التي تعتمد على التفاعل والتجريب وتحليل البيانات.

ومن أبرز الأساليب التي استحوذت على اهتمام المشاركين: التعلّم القائم على الفضول، والتعليم باللعب، والتقييم القائم على البيانات، والتعلّم الداعم للرفاهية، وهي ممارسات تُعيد صياغة دور المعلم والطالب داخل الصف الدراسي.

وقالت نيما برايب، رئيسة قسم في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن المعرض أعاد صياغة مفهوم تدريس المواد الدراسية، بعدما اطّلعت على ورش تناولت التعلّم القائم على الفضول، الذي يدفع الطلبة إلى طرح الأسئلة بدلاً من الاكتفاء بالإجابات الجاهزة.

وأوضحت أنها حضرت جلسة قدمها أحد الخبراء عرض فيها كيفية تحويل كل درس إلى تجربة بحثية صغيرة يبدأها الطالب بنفسه، مضيفة أن هذا النموذج يجعل الطالب يشعر بأنه باحث صغير داخل الصف، ويمنح المعلم دور الموجِّه لا الملقِّن.