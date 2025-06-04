مدارس تكثف مراجعات الطلبة للامتحانات عبر الحصص الرقمية والمباشرة

بدأت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في مختلف إمارات الدولة تنفيذ خطط دعم أكاديمي مكثفة، استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024 – 2025، عبر تنظيم حصص مراجعة مسائية «عن بُعد» ضمن «أكاديمية تمكين الرقمية»، التي انطلقت الأسبوع الماضي، مستهدفة طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص إدارات المدارس على توفير بيئة تعليمية مساندة للطلبة، تضمن تعزيز استيعابهم للدروس وتحسين أدائهم في الاختبارات، لا سيما في المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية.

وتُبث الحصص المسائية عبر منصة تعليمية موحدة، تحت إشراف معلمين متخصصين، وتهدف إلى تبسيط المفاهيم الصعبة ومعالجة الفجوات التعليمية التي ظهرت خلال الفصول الدراسية السابقة، وذلك من خلال استخدام وسائل شرح تفاعلية وأوراق عمل وأنشطة تدريبية.

وتُعقد الحصص خلال الفترة المسائية، ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً، وتُتاح لجميع الطلبة الراغبين في الاستفادة منها، بعد تنسيق مسبق بين الأكاديمية والمدارس الحكومية التي يتبع لها الطلبة.

نماذج وزارية

وشهدت الأكاديمية منذ انطلاقها تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة وأولياء الأمور، حيث سجلت نسب حضور مرتفعة، خصوصاً في صفوف المرحلة الثانوية، إذ يعتمد المعلمون في هذه الحصص على شرح النماذج الوزارية السابقة، وتقديم تدريبات عملية مشابهة لما قد يرد في الامتحان الرسمي.

وتعتمد الأكاديمية نهج التعليم الموجه والدعم الفردي، إذ تُمنح الأولوية في الحصص للمفاهيم والمهارات التي أظهرت نتائج الطلبة في الفصول الماضية ضعفاً فيها، كما تتيح الأكاديمية التفاعل المباشر بين الطالب والمعلم، من خلال طرح الأسئلة وتلقي الإجابات الفورية، ما يسهم في تعزيز الفهم وتصحيح الأخطاء بشكل لحظي.

مراجعات صباحية

وفي السياق ذاته، باشرت مدارس خاصة تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم تنظيم مراجعات صباحية مكثفة داخل الصفوف الدراسية، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة خلال الساعات الدراسية الأولى، عبر وحدات مراجعة تركز على المفاهيم المركزية والتدريب على حل الأسئلة بأنماطها المختلفة.

وتخصص بعض المدارس فترات صباحية للمراجعة، كما تنظم اختبارات قصيرة يومية لقياس مدى تقدم الطلبة، وتوفير تغذية راجعة فورية تسهم في معالجة أي خلل أو ضعف قبل دخول الامتحانات.

وتعتمد المدارس الخاصة أيضاً على توزيع الطلبة حسب مستوياتهم في مجموعات مراجعة مختلفة، مع تكليف المعلمين بتقديم دعم إضافي للطلبة المتعثرين، وتنفيذ خطط تعليمية فردية قصيرة المدى لضمان تحقيق التحسن المطلوب في الوقت المتبقي.

وأشارت إدارات مدرسية إلى أن حصص المراجعة توفر شرحاً منظماً يساعد على ترسيخ المعلومة، فيما تمكّنهم الحصص الصباحية في المدرسة من تطبيق ما تعلموه عملياً وحل أسئلة تحت إشراف مباشر.