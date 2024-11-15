100 ألف دولار منحاً للدراسة في كندا

أعلنت الجامعة الكندية بدبي، بالتعاون مع جامعة كوينز بكندا، عن تقديم مسار للتعليم الكندي من خلال توفير فرص للحصول على منح دراسية لطلبة برامج الهندسة الراغبين في نقل دراساتهم بين الجامعتين بقيمة تصل إلى 100,000 دولار أمريكي.

وحول ذلك أكد الدكتور شريف موسى، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في الجامعة الكندية بدبي، أهمية الشراكة مع جامعة كوينز، قائلً: «إن هذه الشراكة تجسد التزامنا بتوفير بوابة للتعاون والتبادل الأكاديمي مع كندا، مما يخلق فرصاً لتطوير مهارات طلابنا في كلية الهندسة».

وأشار إلى أن المنح المقدمة تعتبر فرصة فريدة لاستكمال دراستهم في مؤسسة ذات سمعة عالمية، مما يعزز آفاقهم الأكاديمية والمهنية ويطور من مهاراتهم ويؤهلهم لتحديات سوق العمل المستقبلي .

ومن جهته أكد الدكتور كيفن ديلوزيو، عميد كلية سميث للهندسة في جامعة كوينز، خلال زيارته للجامعة الكندية بدبي، أن جامعة كوينز تعتبر ضمن نخبة الجامعات المرموقة المتميزة في المجال الأكاديمي وفي البحوث العلمية الرائدة، وتقدم فرص عمل متميزة للخريجين، وللمجتمع الطلابي.

وأشار إلى أن اتفاقية المسار التي بدأت لأول مرة في العام 2022، تتيح لطلاب علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني وتصميم البرمجيات تحويل دراستهم من الإمارات إلى كندا، حيث تتيح للطلبة المؤهلين استكمال العامين الأخيرين من برنامجهم في الحرم الجامعي لكوينز الواقع في كندا.