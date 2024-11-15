تأهل 4 طالبات من مدرسة بدبي لـ«تحدي ناسا للفضاء» العالمي

تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتعليم المتميز، من خلال مدارسها الخاصة، التي تضع الابتكار في صميم استراتيجياتها التعليمية، ومؤخراً، نجح فريق مكون من 4 طالبات من إحدى المدارس الخاصة بدبي، في التأهل ضمن 26 فريقاً مرشحاً من دولة الإمارات على المستوى العالمي في مسابقة «تحدي ناسا للفضاء»، NASA Space Apps 2024.

وأظهر الطلاب الذين يدرسون في الإمارات مهاراتهم الاستثنائية، وإبداعهم المتميز، ومن بين هؤلاء، تم اختيار 26 فريقاً لتمثيل الدولة عالمياً، وكان فريق Year 7 المكون من 4 طالبات من مدارس دبي، أحد هذه الفرق، ما يعكس جودة التعليم الخاص في دبي، واهتمامه بتطوير مهارات الابتكار لدى الطلبة.

ويعتبر تحدي NASA Space Apps، أحد أكبر المسابقات العالمية المفتوحة التي تنظمها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، ويهدف إلى إشراك الطلاب والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، لتقديم حلول مبتكرة لتحديات حقيقية تواجه البشرية، وتعتمد المسابقة على استخدام البيانات المفتوحة التي توفرها ناسا، لتحفيز المشاركين على ابتكار مشاريع تتناول قضايا تتعلق بالتكنولوجيا، البيئة، الطاقة المستدامة، والمجالات العلمية المختلفة.

ويجذب التحدي آلاف المشاركين سنوياً من جميع الأعمار والخلفيات العلمية، حيث يعمل المتنافسون في فرق لتطوير حلول إبداعية باستخدام التقنيات الحديثة، ومن بين الأهداف الرئيسة للمسابقة، تعزيز التفكير الإبداعي، وتطوير العمل الجماعي، وتطبيق الأفكار النظرية في الواقع العملي.

في تعليقها على هذا الإنجاز، قالت بريتي خولسا مديرة مدرسة أبل إنترناشونال بدبي «إن تأهل فريقنا في تحدي عالمي كهذا، هو دليل على أهمية التعليم القائم على المشاريع، وهو أحد الأساليب التعليمية التي نركز عليها في مدرستنا، ومن خلال هذا النهج، يتمكن الطلاب من العمل على مشكلات حقيقية، باستخدام التفكير النقدي والإبداع، ما يساعدهم على بناء الثقة بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم العملية».

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يظهر مدى تطور منظومة التعليم في دبي، ودورها في إعداد الطلاب للمشاركة في محافل دولية مرموقة، بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي، وتعد هذه المسابقة فرصة لتعزيز الشغف العلمي لدى الطلاب، وإكسابهم خبرات قيمة في العمل على مشاريع ذات طابع عالمي.