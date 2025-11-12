الإمارات.. اختبارات تجريبية للطلبة تبدأ 17 نوفمبر للتحقق من الجاهزية لامتحانات الفصل الأول

تبدأ المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في الدولة، يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر الجاري، تنفيذ الاختبارات التجريبية للفصل الدراسي الأول، والتي تهدف إلى تدريب الطلبة على آلية أداء الاختبارات الإلكترونية، وضمان جاهزية الأنظمة والمنصات الرقمية قبل انطلاق الاختبارات الفعلية.

وأكدت إدارات المدارس أن هذه الاختبارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم التي عممت على جميع المدارس بضرورة تطبيق الاختبارات التجريبية وفق جدول محدد، يشمل المواد الدراسية الأساسية للصفوف من الـ 6 حتى الـ 12.

وأوضحت الإدارات أن الهدف من الاختبارات التجريبية هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام المنصات الإلكترونية المخصصة للاختبارات، والتأكد من انسيابية الدخول وسرعة الاستجابة والتعامل مع النظام. كما تسعى المدارس من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الطلبة، وتعويدهم على نمط الأسئلة الإلكترونية والبيئة الافتراضية للاختبار.

وتشمل الاختبارات التجريبية مادة الدراسات الاجتماعية لطلبة الصفوف من الـ 6 حتى الـ 8، في حين يؤدي طلبة الصفوف من الـ 9 حتى الـ 12 اختبارات تجريبية في مواد العلوم (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء) ضمن مختلف المسارات الدراسية، سواء العام أو المتقدم أو النخبة. وتستمر مدة الاختبار التجريبي لمدة 30 دقيقة فقط، يتم تحديد توقيتها من قبل إدارة المدرسة بما يتناسب مع الجدول اليومي واستمرارية اليوم الدراسي.

وشددت الادرات على أن هذه الاختبارات لا ترتبط بأي تقييم أو درجات، إذ تهدف فقط إلى تدريب الطلبة والتأكد من جاهزية النظام، كما لا توجد فترة تعويضية للطلبة المتغيبين عنها، نظراً لطبيعتها التدريبية. وأكدت الإدارات أن الطالب الذي لم يتمكن من أداء الاختبار لا يتأثر ذلك بنتيجته النهائية، لأن الغاية هي الممارسة التقنية وليس التقييم الأكاديمي.

وأفادت إدارات المدارس بأن الأقسام التقنية ستتولى الإشراف المباشر على سير الاختبارات، ومتابعة تسجيل الدخول للطلبة عبر المنصة، ورصد أي ملاحظات أو أعطال تقنية، تمهيداً لرفع تقرير تفصيلي إلى الوزارة. كما أوضحت أن المعلمين سيقومون بدورهم بتقديم الدعم الفني والإرشاد خلال فترة التجربة، لمساعدة الطلبة في حال واجهوا أي صعوبات في الدخول أو التنقل بين الأسئلة، مؤكدين أن هذه التجربة تعد فرصة مهمة لاكتشاف أي مشكلات تقنية قبل بدء الاختبارات النهائية.

وأشارت الإدارات إلى أن تطبيق الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحانات الفعلية يعكس حرص الوزارة على ضمان جودة الاختبارات الإلكترونية، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع في التعليم، مؤكدة أن الفترة التجريبية ستسهم في رفع كفاءة الطلبة والمعلمين على حد سواء، وتعزيز ثقة المجتمع المدرسي في المنظومة الرقمية.

وأضافت أن إدارات المدارس تلقت توجيهات واضحة بضرورة التأكد من جاهزية الشبكات الإلكترونية، وأجهزة الحاسوب، وتحديث بيانات الطلبة على المنصة قبل موعد التجربة، لضمان انسيابية الأداء وسرعة الاتصال أثناء تنفيذ الاختبارات.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى التعاون مع المدارس وتشجيع الطلبة على أداء الاختبارات التجريبية بجدية، حتى يكتسبوا مهارة التعامل مع النظام الإلكتروني بثقة، ويتجنبوا أي ارتباك خلال فترة الاختبارات الفعلية. كما نوهت إلى أن التجربة تمثل خطوة مهمة في تطوير بيئة الاختبارات الرقمية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم في الدولة.