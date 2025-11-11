الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»: التعليم ركيزة التنمية المستدامة والابتكار

منحت جامعة ميدلسيكس دبي شهادة الدكتوراه الفخرية لكل من محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام، وعبدالوهاب الحلبي، العضو المنتدب في شركة إمباسي كابيتال، تقديراً لدورهما القيادي وإسهاماتهما البارزة في مسيرة التنمية الوطنية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال احتفاء «ميدلسيكس»، الجامعة البريطانية الأكبر في الإمارة، ظهر أمس بإنجاز جديد مع تخريج قسم من دفعة عام 2025 الأكبر في مسيرة الجامعة الممتدة على مدار 21 عاماً. وتضم الدفعة 2100 خريج، ما يمثل زيادةً ملحوظة عن عام 2024 الذي شهد تخريج حوالي 1500 طالب، في دليل ملموس على النمو اللافت للجامعة في التخصصات الرئيسة من تكنولوجيا وابتكار وأعمال، والتزامها الراسخ بدعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة.

ويأتي الرقم القياسي لعدد خريجي هذه الدفعة فيما تشهد الجامعة أعلى مستوى إقبال في مسيرتها في شهر سبتمبر مع التحاق نحو 3000 طالب جديد، في زيادة ملموسة مقارنة بالعام الماضي.

أولويات وطنية

وبهذه المناسبة، أكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، الترابط الوثيق بين التعليم والإعلام وربطه بالأجندات الوطنية، فقال: إن التعليم هو الأساس للتنمية المستدامة والابتكار، فمن خلال تمكين الأجيال الجديدة بالمعرفة والإبداع، نبني مجتمعاً قادراً على رسم مساره، لافتاً إلى أن تطوير أنظمة التعلم وربطها بالأولويات الوطنية يسهم في إعداد قادة قادرين على تحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً.

وشهد حفل التخرج الذي أقيم في فندق أتلانتس، النخلة على مرحلتين، بحضور أكثر من 1,000 خريج من طلبة البكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال النهاري، شان وورينغ، نائبة رئيس جامعة ميدلسيكس؛ ومارتن برود، عميد كلية إدارة الأعمال والقانون، كممثلَين عن الحرم الرئيس للجامعة في منطقة هيندون في لندن، فضلاً عن أسر الخريجين من مختلف أنحاء العالم.

وتعتزم الجامعة تنظيم حفلين آخرين خلال شهر فبراير من العام القادم 2026، لتخريج بقية الطلبة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية.

صناع التغيير

وقال سيدوين فيرنانديز، نائب رئيس جامعة ميدلسيكس دبي ومديرها: «نحتفل بإنجازات الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة، في لحظةٍ تجسد نجاحات طلبتنا وتعكس في الوقت ذاته مكانة دبي المتنامية بصفتها وجهة عالمية للتعليم العالي. كما نعبر عن فخرنا بالمساهمة في تنشِئة الجيل القادم من القادة والمبتكرين وصناع التغيير، ونؤكد التزامنا بتعزيز برامجنا التعليمية بما يتماشى مع احتياجات القطاعات العالمية وطموحات طلبتنا».

بدوره، قال عبدالوهاب الحلبي: «إن التعليم أداة أساسية لتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم. ويشرفني أن أنال تكريماً من جامعة تواصل إلهام قادة الغد ليتركوا بصمة مؤثرة في دولة الإمارات وخارجها».

النمو والابتكار

وقال الطالب محمد سراج بلال، الخريج الحاصل على المرتبة الأولى في دفعة عام 2025 في تخصص أنظمة الحاسوب برتبة شرف: «كان الاستكشاف والابتكار والتأثير الفاعل عنوان مسيرتي الأكاديمية في جامعة ميدلسيكس دبي. حيث أتاح لي مركز الابتكار في الجامعة بلورة أفكاري وتحويلها إلى حلول واقعية، وتمثيل الجامعة في مئات المبادرات. وأدركت مع كل خطوة أن الإبداع والإصرار هما الركيزة الأساسية للابتكار، وأن المنظومة التعليمية المتميزة هي السبيل الوحيد لتحقيق نقلة نوعية في حياة الأفراد».





