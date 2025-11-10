مدارس حكومية تفعّل الدفع الإلكتروني في المقاصف المدرسية

فعّلت مدارس حكومية في الدولة خدمة الدفع الإلكتروني بالمقاصف المدرسية، في خطوة تعكس توجه القطاع التعليمي نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات اليومية المقدّمة للطلبة.

وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لقنوات دفع متعددة كانت مفعّلة خلال السنوات الماضية، إذ أتاحت المدارس للطلبة وأولياء الأمور الدفع بوسائل عدة، منها الدفع النقدي (الكاش)، أو الدفع الأسبوعي الذي يسلم فيه الطالب قيمة مشترياته مسبقاً، أو الدفع الشهري عبر الأسرة من خلال مبالغ تسلم للإدارة أو لجهة المقصف شهرياً لضبط مصروف الأبناء.

وأوضحت الإدارات أن تفعيل الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية يشكل نقلة نوعية في إدارة المقصف المدرسي، حيث أصبح بإمكان الطلاب الدفع مباشرة بالبطاقة دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية، الأمر الذي يعزز ثقافة السداد الذكي، ويمنح أولياء الأمور قدرة أكبر على المتابعة والرقابة، من خلال تحديد المبلغ المودع في البطاقة، ومتابعة حركة الاستخدام بدقة. وأضافت أن الخدمة الجديدة أسهمت بشكل مباشر في تخفيف الازدحام داخل المقصف، وتحسين سرعة إنجاز الطلبات خلال وقت الاستراحة.