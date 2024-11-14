طالبة تبتكر مشروعاً يشجع على الممارسات المستدامة

نفذت الطالبة هند توكل من معهد دبي للتصميم والابتكار بدبي مشروعها الأكاديمي «غابة الطعام الداخلية»، الذي يهدف إلى تشجيع الأفراد على الممارسات المستدامة، والاستفادة من المساحات وتمكين قدرات الزراعة الداخلية، فضلاً عن استكشاف وتعزيز آفاق الزراعة في المناخ الصحراوي.

وقالت: «إن الزراعة تعتبر من أولى الحرف التي مارسها البشر وكان لها بالغ الأثر في نشأة الحضارات واستمراريتها، وشاعت أخيراً زراعة النباتات الداخلية بغرض تزيين المنازل والمساحات وإمدادها بالحيوية، فيما يعمد الكثيرون إلى زراعة الأعشاب المستخدمة في الطهي داخل المنزل، حيث إن إنباتها لا يتطلب المجهود والخبرة الكبيرين».

وأكدت الطالبة توكل أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات للتوسع الأفقي والعمودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي، ومن هذا المنطلق حرصت الطالبة على تنفيذ مشروعها الأكاديمي بما يدعم جهود الدولة في الاستدامة، وقررت إنشاء مركز لغابة طعام داخلية، مصممة بشكل عمودي.

وأوضحت الطالبة هند توكل أن المشروع عبارة عن تصميم لمركز تحت مسمى «غابات الطعام الداخلية» يستفيد من المساحات بشكل فعال كون الزراعة تتم بشكل عمودي، كما يحافظ على المياه مع السماح بزراعة المنتجات على مدار السنة في بيئة خاضعة للرقابة، مشيرة إلى أن المشروع يمكن تنفيذه داخل المنازل والمساكن.

وأشارت إلى أن المشروع الذي يعتمد على تقنيات وآليات متطورة، يضم سوقاً يمكن الأفراد والزوار من الوصول إلى المنتجات الطازجة والمحلية وزراعتها وشرائها بسعر زهيد إلى جانب توفير فرص تدريب وتشجيع لهم على الزراعة المنزلية وتعلم الطبخ من المنتجات العضوية من خلال دروس الطهي التي سيوفرها المركز بهدف تعزيز نمط حياة صحي.



وقالت إن المشروع يمثل مبادرة شاملة تجسد الالتزام بتعزيز وتشجيع الناس على الممارسات المستدامة في الأماكن الداخلية لإحداث تأثير إيجابي على البيئة المحلية والعالمية.