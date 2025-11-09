99.6 % معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفئة 15 - 24 عاماً في الإمارات

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في مجال التعليم، عبر تحقيق مؤشرات قياسية في الإلمام بالقراءة والكتابة، حيث بلغت نسبة الإلمام بين فئة الشباب من (15 إلى 24 عاماً) 99.6%، وفقاً لتقرير «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أعلن عنه خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025».

وأكد التقرير أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرية (15 - 24 عاماً من الجنسين)، وذلك بحسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة، ما يعكس نجاح الدولة في الاستثمار بالتعليم والمعرفة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأشار تقرير «أرقام الإمارات الموحدة» إلى أن متوسط سنوات الدراسة في الدولة بلغ 13.36 سنة في عام 2024، ما يعكس جودة النظام التعليمي واستمرارية التطوير في المناهج والبرامج الأكاديمية.

وأفاد التقرير بأن قطاع التعليم في الإمارات يعد من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدولة تسعى باستمرار إلى تطوير نظام تعليمي متكامل يواكب أحدث المعايير العالمية ويعزز من قدرات الأجيال الناشئة.

وأوضح التقرير أن الإمارات تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير التعليم تشمل تعزيز التعليم الأساسي والثانوي، وتوفير بيئة فعالة في التعليم، إضافة إلى دعم التعليم العالي والبحث العلمي، كما تمثل الجامعات الإماراتية مركزاً للتميز الأكاديمي والبحثي، حيث تستقطب نخبة من الأكاديميين والباحثين المتميزين من مختلف أنحاء العالم.

وبيّن التقرير أن هذه الجامعات تعمل على إعداد الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.