إرشادات لدعم الطلبة وأولياء الأمور قبل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة سلسلة موسعة من الإرشادات الموجهة للطلبة وأولياء الأمور، استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، المقرر أن تعقد خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل.

وأكدت الإدارات المدرسية أن المرحلة المقبلة تُعد مفصلية في مسيرة الطلبة الأكاديمية، ما يستدعي تعزيز الاستعداد المبكر، وتهيئة بيئة داعمة، تضمن تحقيق أفضل النتائج.

وفي رسائلها الموجهة للطلبة، شددت المدارس على أهمية اتباع أسلوب المراجعة المنظمة، من خلال تخصيص وقت يومي لمراجعة الدروس، وفق جدول المواد، مع التركيز على نقاط الضعف.

، وطلب التوضيح من المعلمين عند الحاجة. وأوضحت أن الالتزام بحل التدريبات والمراجعة المستمرة، يسهم في رفع مستوى الإتقان، ويحد من التشتت خلال فترة الامتحانات.

كما دعت المدارس الطلبة إلى الإسراع في استكمال الواجبات والمشروعات والمهام الصفية، التي تسهم في التقييم التكويني، مشيرة إلى ضرورة تسليمها قبل السادس من نوفمبر 2025، مع متابعة الأنشطة المقررة على منصات «ألف» و«البوابة»، لضمان الجاهزية الأكاديمية المطلوبة.

وأكدت أن الالتزام بهذه المتطلبات، يمثل جزءاً أساسياً من عملية التقييم، ويمنح الطالب مساحة أكبر للتركيز على المراجعات النهائية.

وفي جانب الجاهزية التقنية، أوصت المدارس الطلبة بالتأكد من سلامة أجهزة الحاسوب الشخصية قبل موعد الاختبار، والتحقق من تحديث المتصفح وسرعة الإنترنت، وصلاحية الدخول إلى المنصات التعليمية. كما شددت على ضرورة التواصل المبكر مع قسم الدعم الفني، في حال ظهور أي خلل تقني، تجنباً لتعطّل سير الاختبار، أو التأثير في أداء الطالب.

وأشارت الإدارات المدرسية إلى أهمية إدارة الوقت أثناء الامتحان، من خلال قراءة الأسئلة بهدوء، والبدء بالأسهل، ثم مراجعة الإجابات قبل الإرسال، مع الالتزام التام بتعليمات المراقبين والمعلمين داخل القاعات، أو عبر الأنظمة الرقمية.

ولفتت إلى أن الحرص على النوم الكافي وتناول وجبات صحية، وبدء اليوم بحالة نفسية مستقرة، يعد جزءاً مهماً من عوامل نجاح الطلبة خلال فترة الاختبارات.

وفي رسائل موازية لأولياء الأمور، أوضحت المدارس أن دور الأسرة يمثل محوراً أساسياً في دعم الأبناء خلال المرحلة المقبلة، ودعتهم إلى متابعة انتظام أبنائهم في المراجعة اليومية، ومراجعة المهام التي تم تسليمها عبر المنصات التعليمية، لضمان استكمالها بالشكل المطلوب. كما شجعت الأسر على توفير بيئة منزلية هادئة للمذاكرة، بعيداً عن المشتتات، مع التأكيد على أهمية النوم المبكر.

والاستيقاظ بنشاط خلال فترة الامتحانات. وأكدت الإدارات ضرورة التأكد من أن أجهزة الحاسوب المنزلية تعمل بكفاءة، وأن الحسابات التعليمية صالحة للاستخدام، مع تقديم الدعم اللازم للأبناء، في حال وجود أي مشكلات تقنية.

كما دعت أولياء الأمور إلى تعزيز الثقة لدى أبنائهم، وتجنب ممارسة أي ضغوط نفسية، قد تزيد من التوتر أو القلق خلال فترة الاختبارات، مشيرة إلى أن التشجيع المستمر، يمنح الطالب دافعاً أكبر للنجاح والتفوق.