مدارس حكومية تجري اليوم اختبارات تجريبية في «الدراسات الاجتماعية»

تجري إدارات مدارس حكومية، اليوم، اختبارات إلكترونية تجريبية في مادة الدراسات الاجتماعية عبر منصة Swift Assess، بمشاركة جميع المراحل الدراسية، وذلك بهدف تمكين الطلبة من خوض تجربة محاكاة للامتحانات الفعلية وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والتقنية.

وفي سياق متصل، عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على الطلبة وأولياء الأمور دليل الاستعداد للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي(2024 - 2025)، والتي تنطلق خلال الفترة من 10 إلى 19 الشهر الجاري.

نصائح مهمة

وتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من النصائح المهمة للاستعداد قبل الاختبارات النهائية، والدور الذي يقع على عاتق ولي الأمر قبل الاختبارات، والدور النفسي الذي يجب أن يقوم به، علاوة على دوره بعد الاختبار إلى جانب بعض التعليمات الهامة.

وحدد الدليل 5 نصائح للطلبة للاستعداد قبل الاختبار وهي مذاكرة الدروس وتنظيم الوقت وتجهيز الأدوات، ورفع ثقة الطلبة بقدراتهم، وتدريب النفس على الاختبارات والمواظبة على المنصات التعليمية المعتمدة والالتزام بالحضور مبكراً قبل الاختبار.

الهدوء النفسي

كما حدد الدليل 5 تعليمات يجب على ولي الأمر توفيرها قبل الاختبار، وهي تهيئة المكان المناسب للطالب ومساعدة الأبناء على الاستذكار، وتوعيتهم بعد إحضار الموبايل، إضافة إلى توفير الغذاء الصحي لهم، وإرشادهم بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أما دور ولي الأمر النفسي تجاه أبنائه قبل الاختبار، فلخصه الدليل في عدة نقاط أبرزها التشجيع والتحفيز، وإبعادهم عن الخوف والقلق، وتجنب مقارنتهم بغيرهم من الطلبة وتوفير الهدوء النفسي لهم، إضافة إلى الحرص على الحصول على ساعات النوم بشكل كافٍ.

وفيما يتعلق بدور ولي الأمر بعد الاختبار فحدد الدليل عدد من التعليمات الأساسية التي يجب أن يتبعها ولي الأمر بعد انتهاء أبنائه من الاختبارات، أبرزها منحهم قسطا من الراحة وعدم التأخر في أخذ أبنائهم من المدرسة، وتوجيهم بالالتزام بالتعليمات من قبل الإدارة، وتذكيرهم بمستلزماتهم التعليمية من جهاز ووسائل وتوجيهم بضرورة التواجد في المكان المخصص.

مكافحة الغش

وعلاوة على ذلك حدد الدليل 5 تعليمات مهمة يتوجب على الطلبة الالتزام بها، وهي التقييد بالتعليمات الصادرة من قبل إدارة المدرسة، والالتزام بإحضار جهاز الحاسب الآلي مشحون بنسبة 100%، وتجنب إحضار الموبايل أو الهاتف الذكي واستخدام برامج التواصل الاجتماعي، والالتزام بحل جميع الأسئلة قبل التسليم، وشدد الدليل على أنه سيتم تطبيق لائحة مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات في حال ارتكاب الطالب بأية مخالفة.

وتبدأ الاختبارات النهائية لطلبة المدارس للفصل الثالث في 10 يونيو، حيث يستهل طلبة الصف الثاني عشر في مسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» الامتحانات بمادة الفيزياء تليها اللغة الإنجليزية في اليوم التالي، ثم التربية الإسلامية 12 الشهر، فالكيمياء يوم 13، يليها اختبار الرياضيات يوم 16 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الثلاثاء 17، وتُختتم الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 18، والأحياء يوم 19 يونيو.

أما طلبة المسار التطبيقي، فيبدأون بمادة العلوم التطبيقية يوم 10 يونيو، تليها اللغة الإنجليزية يوم 11، ثم التربية الإسلامية يوم 12، فالرياضيات التطبيقية يوم 16، فاللغة العربية يوم 17، وتُختتم امتحاناتهم بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 18 يونيو، فيما يستهل الصفوف من 3 حتى 9 امتحاناتهم بمادة العلوم، أما الصفوف من 9 للمسار المتقدم حتى 11 تنطلق امتحاناتهم بمادة الفيزياء.