حملة لتعزيز الوعي المجتمعي بمبادرة «معلم وأفتخر»

أطلقت إدارة شؤون مبادرة «معلم وأفتخر» في هيئة الشارقة للتعليم الخاص حملة تعنى بتعزيز الوعي المجتمعي برسالتها التربوية والوطنية، وتسليط الضوء على دورها في تمكين المعلم المواطن وتأهيله للانخراط الفعّال في الميدان التعليمي.

وقالت نجلاء المنصوري، مدير الإدارة: «تسعى الحملة إلى بناء صورة ذهنية إيجابية حول المبادرة كونها مشروعاً وطنياً رائداً، وتشجيع المشاركة المجتمعية والمؤسسية في دعم جهودها، من خلال توظيف مختلف المنصات الإعلامية والرقمية، واستثمار القصص الواقعية الملهمة للمشاركين فيها».

وأضافت المنصوري: «الحملة تأكيد وتركيز على إنجازات «معلم وأفتخر»، التي تتمثل في تمكين الكوادر الوطنية للعمل في المدارس الخاصة، وتعزيز حضور المعلم المواطن في المنظومة التعليمية بالإمارة الباسمة، وتأهيل خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة للانضمام إلى مهنة التعليم، من خلال برامج تدريبية ومهنية معتمدة، وتنفيذ برامج تطوير مهني مستدامة، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم لرفع كفاءة المعلمين المواطنين، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومجتمعية لدعم استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، والمشاركة في الفعاليات التربوية المحلية والدولية، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة للمبادرة».

وأشارت إلى اجتهاد طاقم العمل وباقتدار في المساهمة في تحقيق أهداف التوطين النوعي في قطاع التعليم، بما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة في دعم الكوادر المواطنة.

ولفتت المنصوري إلى انطلاق مبادرة «معلم وأفتخر» في عام 2020، بحيث تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتوظيف العملي المباشر، حيث يلتحق المنتسبون ببرنامج الدبلوم المهني في التعليم لمدة عام، ينفذ بالتعاون بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، وبدعم من دائرة الموارد البشرية.

وقد تم تعيين معظم الخريجين في المدارس الخاصة بالإمارة بعد حصولهم على رخصة «معلم متدرب»، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتوطين الكفاءات التربوية.