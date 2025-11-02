300 متطوع في مبادرة تعليمية بالشارقة

نظمت وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة الإمارات عبر منصة «متطوعين.إمارات»، وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية في إمارة الشارقة، أولى فعالياتهما التطوعية في المدرسة الأهلية الخيرية بمنطقة سمنان في الشارقة، تحت عنوان «مدارس بلمسة مجتمعية»، والتي تأتي ضمن مبادرة «7 فرص تطوعية في 7 إمارات».

وتدعم فعالية «مدارس بلمسة مجتمعية» الارتقاء بالبيئة المدرسية وتحويلها إلى مساحات حيوية، من خلال مشاركة أكثر من 300 متطوع من المهندسين والمعلمين والفنانين المتخصصين بالزراعة والبيئة، في تطوير المدرسة الأهلية الخيرية، من خلال أعمال الطلاء، والزراعة، وتصميم الأعمال الفنية على الجدران، لتصبح المدرسة بيئة تعليمية جذابة.

وتنفذ مبادرة «7 فرص تطوعية في 7 إمارات» بدءاً من نهاية أكتوبر 2025 حتى ديسمبر المقبل، والتي من خلالها ستدعم تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء والمسؤولية المجتمعية المشتركة، وتوفير بيئة خصبة قادرة على إبراز القدرات الكامنة والمحفزة للإبداع، وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وقطاع مؤسسات النفع العام.

وتشمل أنشطة المبادرة تنظيم «ساعات حوارية لطلبة الجامعات» بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية بهدف تمكين الطلبة من خلال اللقاء المباشر مع نخبة من القادة والخبراء المتطوعين في جلسات حوارية فردية تركز على تقديم التوجيه المهني.