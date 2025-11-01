«أبجديات» يعزز مهارات الطلبة في المراحل الدراسية الأولى

أكدت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي في «ألف للتعليم»، أن تطبيق «أبجديات» الفائز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية عن فئة أفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي يشكل نموذجاً تعليمياً رائداً في تعليم اللغة العربية للأطفال، إذ يجمع بين التفاعل والمتعة في عملية التعلم، ويخلق بيئة محفزة تشجع الطلبة على حب لغتهم منذ المراحل الدراسية الأولى،.

وأوضحت أن التطبيق يقدم منظومة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطالب والمعلم وولي الأمر، من خلال أسلوب يجمع بين التعليم والترفيه عبر مقاطع الفيديو والألعاب التعليمية، ليحول تعلم اللغة العربية من مهمة تقليدية إلى مغامرة شيقة تثري خيال الطفل وتنمي مهاراته.

وأضافت: «حرصنا في تصميم التطبيق على بناء مسار تعليمي منهجي يبدأ بفيديو إرشادي، يليه تدريب تفاعلي، ثم اختبار لقياس مستوى الاستيعاب، ويعتمد التطبيق على نظام ذكي يرصد الفجوات التعليمية لدى الطلبة ويقترح حلولاً مخصصة لمعالجتها، وبهذا الأسلوب التفاعلي المبتكر يصبح التعلم شخصياً وفعالاً.

حيث يركز على نقاط الضعف ويحفز الطالب على التطور والنمو». وأكدت أن فوز «ألف للتعليم» بالجائزة يجسد التزامهم الراسخ بتعزيز مكانة اللغة العربية، ويعكس نجاحها في الدمج بين الأصالة اللغوية وأحدث تقنيات التعليم، وقالت: «تطبيق أبجديات مثال على رؤيتنا في تحويل تعلم اللغة العربية إلى تجربة تفاعلية تلهم الطلاب وتمكن المعلمين، وتضمن لأجيال المستقبل إتقان لغتهم الأم بفخر وثقة».

وتابعت: «ندرك أن مستقبل التعليم يقوم على الجمع بين التكنولوجيا والهوية الثقافية، ولذلك نركز على بناء أدوات تعليمية ذكية تعزز مكانة اللغة العربية وتربطها بواقع الطالب الرقمي».