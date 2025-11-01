«البحوث للعلوم الطبية» بجامعة الشارقة.. بنية تحتية متميزة

يُعد معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية بجامعة الشارقة مركزاً بحثياً رائداً، يضم أكثر من 30 مجموعة بحثية، ويدعم أكثر من 170 باحثاً يتمتعون بأحدث مرافق المختبرات ومعدات بحثية من الدرجة الأولى في بيئة مشجعة وداعمة للغاية، كما يضم 3 مراكز تميز في مجالات الطب الدقيقة والسرطان والصحة العامة.

ويُعنى المعهد أيضاً بتطوير الأبحاث التطبيقية والابتكارات الطبية التي تسهم في تحسين صحة المجتمع وتعزيز مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً للبحث والابتكار في العلوم الطبية والصحية. وقال الأستاذ الدكتور رفعت حمودي، مدير المعهد:

«يتميز معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية بجامعة الشارقة، ببنية تحتية متميزة في البحث العلمي، كما يهتم بإجراء البحوث المتخصصة في مجلات طبية عدة منها تصميم الأدوية واكتشافها وتطويرها. كما يضم مختبرات بحثية ومعامل مجهزة وفقاً لأحدث التجهيزات على المستوى العالمي.

من جانب آخر فإن المجموعات البحثية في المعهد تركز على الأبحاث الطبية الحيوية التطبيقية في مجالات تشمل السرطان، والأمراض الالتهابية المزمنة، والاضطرابات المناعية، والاضطرابات الوراثية، والسكري، واكتشاف الأدوية، وعلم الأدوية العصبية، وعلم السموم.

بالإضافة إلى الصحة العامة ومجالات البحث الأخرى ذات الاهتمام المحلي والإقليمي». مشيراً إلى أن التدريب يعد جزءاً أساسياً من مهمة معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية حيث يوفر المعهد بيئة تدريبية جاذبة للمتدربين.

وأوضحت مريم اليماحي، مساعد إداري أول في معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية التابع لجامعة الشارقة أن المعهد يعمل على ابتكار المشاريع التي تركز على تطوير أدوات تشخيص غير جراحية لأمراض مثل الربو والاكتئاب، ودراسات في الاضطرابات العصبية والسرطان، كما يسلط الضوء على مبادرات مركز التميز للصحة العامة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي، وتحسين جودة الحياة.