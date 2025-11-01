9 نوفمبر الجاري آخر موعد للتسجيل في برنامج «إعداد»

عممت مدارس حكومية على طلبتها في الصفين الحادي عشر والثاني عشر دعوة للمشاركة في برنامج التدريب العملي المهني «إعداد»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تمكين الطلبة من خوض تجربة عملية واقعية تعزز من مهاراتهم المهنية والشخصية، وتدعم جاهزيتهم للالتحاق بالتعليم الجامعي وسوق العمل.

وشددت إدارات المدارس على أن آخر موعد للتسجيل هو 9 نوفمبر الجاري، داعية أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على اغتنام هذه الفرصة التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة لفهم بيئات العمل المستقبلية، وتعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى المرحلة الجامعية والمهنية بثقة وقدرة على التكيف، مشيرة إلى أن المشاركة في البرنامج تمثل جزءاً من رؤية الدولة لإعداد جيل من الشباب القادر على المساهمة في التنمية المستدامة.

وأكدت المدارس أن البرنامج يستهدف الطلبة الإماراتيين في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، ضمن مبادرة وطنية تسعى إلى بناء جيل واعٍ قادر على الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، من خلال تدريب الطلبة في مؤسسات وجهات واقعية توفر لهم بيئة مهنية متكاملة. ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات الطلبة وتوسيع مداركهم حول طبيعة العمل في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.

وأكدت إدارات المدارس أن برنامج «إعداد» جاء ليحاكي تطلعات الدولة في تنمية مهارات الطلبة وإعدادهم مسبقاً للحياة المهنية، ووضع التصورات المستقبلية والخيارات المهنية أمامهم، وكيفية تحديد أولوياتهم ورغباتهم في العمل وفق مهاراتهم ومستوياتهم وميولهم الشخصية.

كما يهدف إلى إكسابهم فكرة واسعة عن طبيعة التخصصات والأعمال، وتزويدهم بالمهارات الشخصية والمهنية، وإعدادهم وتأهيلهم للانخراط المبكر في سوق العمل. وأوضح أن من بين أبرز أهداف البرنامج تطوير العلاقات المهنية وتعلم آداب العمل، وتعزيز الطلبات المستقبلية للالتحاق بالجامعات والوظائف من خلال الخبرة الموثقة. كما يسهم في رفع كفاءة الطلبة وقدرتهم على اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة.