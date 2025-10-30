انطلاق «تمكين الرقمية» لرفع مهارات الطلبة وتأهيلهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت مدارس حكومية عن انطلاق مرحلة جديدة من «أكاديمية تمكين الرقمية»، التي تهدف إلى رفع مهارات الطلبة وتأهيلهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 - 2026، وذلك ضمن خطة تعليمية افتراضية شاملة، وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لجهود وزارة التربية والتعليم في تمكين الطلبة من أدوات التعلم الرقمي، وإتاحة فرص دعم أكاديمي متكاملة، تسهم في تطوير أدائهم، وتحقيق نتائج متميزة في مختلف المواد الدراسية.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن الأكاديمية بدأت فعالياتها اعتباراً من أمس، وتستمر حتى ما قبل نهاية الامتحانات، بحيث تعقد الدروس عبر منصات التعليم الافتراضي، وتبدأ هذا الأسبوع من الساعة الـ6 حتى الـ7.30 مساء، ضمن جدول يضم مجموعة من المواد الأكاديمية الأساسية.

وتشمل الحصص الأولى الدراسات الاجتماعية لصفوف العاشر والحادي عشر، تليها في اليوم التالي حصص في الفيزياء والكيمياء والأحياء لطلبة الصف الحادي عشر، بينما يختتم الأسبوع بحصص الرياضيات واللغة العربية والعلوم التطبيقية لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر، وذلك تنفيذاً لخطة دعم الطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة، بهدف رفع مستواهم التحصيلي.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق الأسبوع الجاري. وتسهم أكاديمية «تمكين» الرقمية في تدريب الطلبة على الاستعداد للاختبارات في عدد من المواد الدراسية، تشمل: العلوم، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، التربية الإسلامية، الكيمياء، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والأحياء.

وأكدت إدارات مدرسية أن البرنامج يستهدف تعزيز فهم الطلبة للمفاهيم الرئيسة في المناهج الدراسية، وتطوير قدراتهم في التحليل والتطبيق العملي، إلى جانب مراجعة شاملة ومحكمة قبل انطلاق الامتحانات. وأشارت إلى أن الحصص الافتراضية تدار وفق نمط تفاعلي يعتمد على النقاش والتحفيز الذاتي، بما يضمن مشاركة فاعلة من جميع الطلبة، ويخلق بيئة تعلم ديناميكية، تواكب التطورات التقنية في التعليم.

وبينت إدارات المدارس أن الأكاديمية تمثل خطوة عملية لترسيخ مفهوم «الطالب القادر على التعلم الذاتي»، من خلال الاستفادة من المنصات الذكية وأدوات الاتصال الحديثة في المراجعة والتدريب على أنماط الأسئلة المختلفة، كما تساعد هذه الدروس في تحديد نقاط القوة وفرص التحسين لدى الطلبة، ما يتيح للمعلمين متابعة التقدم الفردي بدقة، وتقديم الدعم المطلوب في الوقت المناسب.