كلمات محمد بن راشد حافز يلهم الطلبة والمعلمين للتميز والإبداع

قالت هدى عبدالله المدحاني، مديرة مجمع زايد التعليمي في الورقاء، في تصريح لـ«البيان»: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمجمع كانت لحظة فخر واعتزاز لكل من ينتمي إلى الميدان التربوي.

مؤكدة أن لقاء سموه بالطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية شكّل حافزاً كبيراً يدفع الجميع نحو المزيد من التميز والإبداع في الأداء التعليمي.

وأعربت عن تقديرها العميق لهذه الزيارة التي تمثل رسالة دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة لكل معلم وطالب يسهم في بناء مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن كلمات سموه الملهمة أمام الطلبة غرست فيهم قيم الطموح والجد والإصرار، وعززت وعيهم بدورهم في صناعة الغد الذي تطمح إليه الإمارات.

وأوضحت أن المجمع يأتي ضمن عدد من المجمعات التعليمية في مختلف إمارات الدولة والتي تعكس رؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير بيئة تعليمية عصرية تجمع بين الابتكار والمعرفة، وتدعم مهارات الطلبة المستقبلية في مجالات العلوم والتقنية والذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل دافعاً معنوياً لكل معلم وإداري في المجمع، إذ شعر الجميع بأن جهودهم محط تقدير واهتمام مباشر من القيادة، وأن التعليم يظل محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وقالت: إن زيارة سموه تركت أثراً عميقاً في نفوس الطلبة، الذين عبّروا عن فخرهم بلقائه ووعدوا بأن يكونوا عند حسن ظنه، مضيفة أن المجمع سيواصل مسيرته في تقديم نموذج تعليمي رائد يجسد رؤية سموه في بناء جيل مبدع، متمكن علمياً، ومتشبع بقيم الانتماء والولاء للوطن.