"التربية" تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للعام الأكاديمي 2025-2026 والتي ستنطلق يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، وتستمر حتى 4 ديسمبر وتتخللها إجازة الاحتفالات بعيد الاتحاد، ويسبقها انتهاء من رصد التقييمات المدرسية لجميع مواد المجموعة (B) في 14 نوفمبر.

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الموجهات العامة للاختبارات تضمنت ضوابط خاصة بطبيعة الامتحانات، واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وآلية الإشراف، إلى جانب تعليمات استخدام الآلة الحاسبة.

وأوضحت الوزارة أن الصفوف من الثالث إلى الرابع ستُجرى امتحاناتها ورقياً، مع ضرورة الحضور الفعلي للطلبة، وكذلك طلبة الصف الخامس جميع المسارات في المدارس الحكومية والخاصة، حيث تكون الامتحانات ورقية وبالحضور الفعلي أيضًا.

أما طلبة الصف الثاني عشر، فسيؤدون اختبار كتابي في اللغة الإنجليزية إلكترونياً، وأكدت الموجهات أن المعلمين غير مسموح لهم بقراءة أسئلة الامتحان بصوت مرتفع داخل القاعة، باستثناء امتحانات الصف الثالث التي يُسمح فيها بقراءة الأسئلة فقط دون الإجابات، حرصاً على تكافؤ الفرص بين الطلبة.

كما شددت على أن جميع الطلبة مطالبون بإحضار أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم لأداء الاختبارات الإلكترونية، وبالنسبة إلى امتحانات الصفوف من السادس إلى الثاني عشر، فقد أوضحت الوزارة أنها ستكون ورقية أو إلكترونية حسب طبيعة المادة والمسار الدراسي، على أن تلتزم المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة بتطبيق هذه الموجهات دون استثناء.

أما طلبة الصف الثاني عشر في المسارات العام والمتقدم في المدارس الخاصة، فسيؤدون الامتحانات في المدارس الحكومية وتحت إشراف وتنسيق إدارات العمليات المدرسية.

وأشارت الموجهات إلى أن إدارات المدارس ملزمة بطباعة الجدول الدوري وتوزيعه على الطلبة أثناء امتحان الكيمياء، على أن يستخدم طلبة المسار النخبوي النسخة الإلكترونية من الجدول الدوري المتاحة عبر منصة Swift Assess داخل بوابة الإعلام التربوي.

استخدام الآلة الحاسبة

حددت وزارة التربية والتعليم أيضًا موجهات استخدام الآلة الحاسبة خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وجاءت التعليمات بحسب المادة والمسار الدراسي. ففي مواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية)، يُسمح باستخدام الآلة الحاسبة العلمية (P:SC) لجميع الصفوف من السادس حتى الثاني عشر في مختلف المسارات التعليمية.

أما في مادة الرياضيات، فقد بيّنت الوزارة أن استخدام الآلة الحاسبة يختلف بحسب المسار: في المسار العام والمتقدم، لا يُسمح باستخدام الآلة الحاسبة في الصفوف من السادس إلى التاسع، بينما يُسمح بها في الصفوف الأعلى، وفي مسار النخبة، يُسمح باستخدام الآلة العلمية أو الرسومية (P:SC/GC، أما في المسار التطبيقي، فيُشترط استخدام الآلة الرسومية (R:GC)

وأكدت الوزارة في ختام الموجهات على أن جميع المدارس مطالبة بتنفيذ التعليمات الصادرة دون تعديل، وأن الامتحانات ستخضع لإشراف مباشر من إدارات العمليات المدرسية لضمان الالتزام بالضوابط الموحدة في جميع المؤسسات التعليمية.

كما شددت على أهمية الالتزام بإحضار الأجهزة والأدوات المسموح بها فقط، وتجنب إدخال أي أجهزة ذكية غير مصرح بها إلى قاعات الاختبارات، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وسلامة تطبيقها

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم 20 من الشهر الشهر المقبل بمادة الفيزياء، ويؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في اليوم ذاته، وفي اليوم التالي يؤدي الأخير امتحان الرياضيات التطبيقية، بينما المسارات الأخرى تؤدي امتحان مادة الكيمياء،

وفي تاريخ 24 نوفمبر يؤدي طلبة المسارات الثلاثة امتحان الرياضيات، اما في 25 من الشهر ذاته يؤدون امتحان اللغة الانجليزية، ويليه مادة اللغة العربية ومن ثم يتقدم الطلبة لامتحان التربية الاسلامية، وفي 28 يتقدم الطلبة لامتحان الاحياء ويختتم الطلبة امتحاناتهم بمادة الدراسات الاجتماعية في 4 ديسمبر.