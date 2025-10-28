«التقنية العليا» توظف 450 خريجاً عبر «البرنامج المبتكر»

أكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، نجاح الكليات خلال النصف الأول من العام الجاري في توظيف 450 خريجاً عبر البرنامج المبتكر الذي أطلقته تحت مسمى «المسرعات الوظيفية»، بمشاركة جهات عمل من القطاعين العام والخاص، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطموحات المستقبلية للدولة والاضطلاع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني ودفع المسيرة التنموية للدولة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تسريع دمج الطلبة المتوقع تخرجهم، والخريجين في سوق العمل، وتعزيز تنافسيتهم، عبر تمكينهم من اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة.

وأوضح فيصل العيان أن البرنامج اعتمد على التواصل المباشر مع الطلبة من خلال مختلف أدوات التواصل التي تعتمدها الكليات، إضافة إلى إعادة تأهيلهم عبر إلحاقهم بتخصصات جديدة أو برامج تدريبية تواكب احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن التعاون القوي بين الكليات وشركائها على دعم نجاح الطلبة من خلال التدريب والتوظيف وتطوير المسيرة المهنية، يؤكد الالتزام المشترك ببناء كوادر وطنية متميزة تسهم بفعالية في بناء مستقبل دولة الإمارات.

وأضاف إن الكليات أطلقت أيضاً مبادرة داخلية نوعية بالتفاهم مع الشركات الخدمية المتعاقدة مع الكليات، بحيث يتم إشراك خريجي كليات التقنية ضمن منظومة العمل لديهم، ما يسهم في تعزيز توظيف الخريجين ودمجهم في بيئة العمل الحقيقية. وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على معدلات توظيف الخريجين.

حيث ارتفعت نسب التوظيف بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكداً أن كليات التقنية تسعى إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي في أن يكون كل خريج موظفاً أو رائد أعمال عند التخرج.

وقال الدكتور العيان إن كليات التقنية العليا نجحت في رفد سوق العمل بأكثر من 85 ألف خريج وخريجة على مدار العقود الماضية كقوة دافعة للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، لافتاً إلى أن نسبة التوظيف للدفعة الجديدة من خريجي الكليات بشكل عام بلغت (61 %) في أقل من 9 أشهر، (95 %) منهم يعملون في القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بدفعة العام (2023/2024) أوضح أن نسبة التوظيف بلغت (84 %) منهم (91 %) في القطاع الخاص، أما دفعة العام (2022/2023) فبلغت نسبة التوظيف (89 %)، ونسبة توظيف في القطاع الخاص بلغت (74 %).

وتمثل نسب التوظيف التي تتصاعد بشكل ملحوظ وخاصة في القطاع الخاص تميز مخرجات الكليات وأنها خيار مفضل لدى مؤسسات العمل، مؤكداً أن معدلات التوظيف هي مقياس نجاح الكليات.

تعاون الكليات مع شركائها يؤكد الالتزام ببناء كوادر وطنية متميزة