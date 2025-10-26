مدارس حكومية وخاصة تناقش أداء الطلبة وخطط الامتحانات

عقدت مدارس حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعات أولياء الأمور، افتراضياً وواقعياً، لمناقشة أداء الطلبة الأكاديمي والسلوكي خلال النصف الأول من الفصل الدراسي الأول، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة، وتوحيد الجهود لرفع مستوى التحصيل العلمي والسلوك الإيجابي لدى الطلبة.

وأكدت إدارات مدرسية أن الاجتماعات تأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم وهيئات التعليم المحلية لتقوية الشراكة التربوية بين البيت والمدرسة، وتمكين أولياء الأمور من الاطلاع على تفاصيل أداء أبنائهم، ومناقشة نقاط القوة وفرص التحسين، إلى جانب شرح آلية تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول، واستعراض الخطة الزمنية للامتحانات المركزية التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت تلك الإدارات أن الاجتماعات تعقد عبر منصات ذكية تتيح التواصل بالصوت والصورة بين المعلمين وأولياء الأمور، فيما خصصت مدارس أخرى أياماً محددة لاستقبال أولياء الأمور حضورياً وفق جداول زمنية منظمة، مع مراعاة مرونة المواعيد لتناسب مختلف ظروف الأسر.

وبيّن معلمون أن الاجتماعات تمثل فرصة لمناقشة الأداء الأكاديمي لكل طالب، بما في ذلك نتائج الاختبارات القصيرة التكوينية والتشخيصية، ومستوى المشاركة في الأنشطة الصفية. كما تتناول الاجتماعات الجوانب السلوكية والاجتماعية، ومدى التزام الطلبة بقواعد الانضباط المدرسي، وآلية معالجة أي سلوكيات سلبية بالتعاون مع الأسرة.

وأكدوا أن الهدف من هذه اللقاءات ليس التقييم فقط، بل بناء علاقة تربوية إيجابية بين المدرسة والبيت لضمان بيئة تعليمية محفزة، مشيرين إلى أن مشاركة ولي الأمر في متابعة ابنه تمثل أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية.

استعدادات

واستعرضت إدارات المدارس خلال الاجتماعات خطة الاستعداد للامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأول، كما قدّمت شرحاً مفصلاً حول توزيع المواد الدراسية، وآلية احتساب الدرجات، والتدريبات المكثفة التي تُنفذ حالياً لتهيئة الطلبة للاختبارات، سواء عبر حصص التقوية أو المنصات التعليمية التي توفر بنوك أسئلة ومحاكاة إلكترونية للامتحانات الفعلية.

وأوضحت أن المدارس تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تقديم صورة واضحة عن مستوى الطالب الأكاديمي والسلوكي، إلى جانب التوصيات التربوية التي تساعد الأسرة على دعم الطالب في المنزل، سواء بتنظيم أوقات المذاكرة أو تعزيز الانضباط الذاتي والسلوك الإيجابي.