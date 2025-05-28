«الذكاء الاصطناعي» يطور مهارات طلبة جامعة الإمارات

أكد الدكتور فكري خرباش، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي بجامعة الإمارات، أن إعلان الجامعة عن طرح مساقات في الذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي المقبل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز دور الجامعة بوصفها مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور فكري خرباش: إن إدخال مساقات الذكاء الاصطناعي ضمن المتطلبات الجامعية بجامعة الإمارات يستهدف تطوير إمكانات ومهارات الطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن أجندة الجامعة التي تهدف إلى دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي عبر التخصصات الأكاديمية المختلفة، الأمر الذي يعزز تجربة التعلم، ويسهم في إعداد وتجهيز الطلاب لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات التي تقودها التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: تقدم الجامعة أربعة مساقات تمهيدية متنوعة تغطي مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات مختلفة، مصممة لتناسب احتياجات وتخصصات الطلبة، وهي مقدمة في الذكاء الاصطناعي، وأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والذكاء الاصطناعي للهندسة، والذكاء الاصطناعي للطب، حيث يجب على الطلبة اختيار أحد هذه المساقات بناءً على تخصصاتهم الأكاديمية واهتماماتهم المستقبلية. وتم تطوير هذه المساقات من قِبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وأكد أن مساق مقدمة في الذكاء الاصطناعي سيعرض نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية لهذه التقنية، وسيتناول تاريخ الذكاء الاصطناعي وتطوره، بالإضافة إلى تأثيراته المجتمعية، كما سيركز على دور الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والأتمتة، مع تسليط الضوء على تطبيقاته في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والمالية، والفنون الإبداعية، وسيناقش المساق أيضاً الجوانب الأخلاقية مثل التحيّز، والخصوصية، والتنظيم، ليتمكن الطلبة من التفاعل بحكمة مع التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين سيركز مساق أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، ويشمل مواضيع مثل التعلم الآلي، ورؤية الحاسوب، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات، أما مساق الذكاء الاصطناعي للهندسة، فيركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الهندسية، وسيوفر مساق الذكاء الاصطناعي للطب للطلبة فهماً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الحديثة، بما في ذلك التصوير الطبي، والتشخيص، واكتشاف الأدوية، والطب الشخصي، كما يناقش التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة السريرية.