طلبة يبتكرون أصغر قمر اصطناعي في العالم يعمل بالطاقة الشمسية

نجح طلبة من كليات التقنية العليا بدبي في ابتكار أصغر قمر اصطناعي في العالم، بوزن يقل عن كيلوغرام واحد، وبأبعاد لا تتجاوز 10 سنتيمترات، ليشكل إنجازاً علمياً جديداً يعكس قدرات الشباب الإماراتي في مجالات الابتكار والبحث العلمي المتقدم.

وأوضح الطلبة أن القمر الاصطناعي يتألف من خمس قطع أساسية، تم تصميمها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D)، ويحتوي على دوائر كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية من خلال نظام سولار ذكي يتيح له العمل بكفاءة عالية أثناء دورانه في مداره الفضائي.

وبيّن الطلبة أن القمر الاصطناعي يرتفع عن سطح الأرض بمسافة تصل إلى 500 كيلومتر، ويدور حول الأرض دورة كاملة كل 90 دقيقة، منها 60 دقيقة يعتمد خلالها على الطاقة الشمسية مباشرة، بينما يستعين بالبطارية لمدة 30 دقيقة، وهي بطارية يتم شحنها أيضاً بواسطة الطاقة الشمسية.

وأشاروا إلى أن المشروع تم تطويره بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء والمنطقة الاقتصادية الحرة التابعة لكليات التقنية العليا، ضمن مبادرات الكليات لتشجيع الطلبة على الابتكار في مجالات الفضاء والتكنولوجيا المستدامة.

وقال أحد الطلبة المشاركين في المشروع: «يهدف ابتكارنا إلى تصميم أقمار اصطناعية مصغرة منخفضة التكلفة، يمكن توظيفها في الأبحاث العلمية والتعليمية، ومراقبة الظواهر البيئية بدقة عالية، بما يدعم التوجه نحو استدامة علوم الفضاء».