طالبان بـ«تقنية دبي» يبتكران روبوتاً ذكياً لدعم رجال الإطفاء وحماية الأرواح

ابتكر طالبان إماراتيان من كليات التقنية العليا بدبي، يدرسان تخصص الأمن السيبراني، روبوتاً ذكياً متطوراً يهدف إلى دعم جهود رجال الإطفاء في مواجهة الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح الطالبان، وهما محمد البلوكي ومحمد جاسم، أن الروبوت يتميز بقدرته على جمع المعلومات من داخل المباني والمنشآت التي تندلع فيها الحرائق، حيث تم تزويده بحساسات دقيقة وكاميرا عالية الدقة لرصد وجود الأشخاص والكائنات الحية .

وأوضح الطالب محمد البلوكي أن فكرة المشروع جاءت من إدراكهما لأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية الأرواح وتقليل المخاطر أثناء الحرائق، قائلاً: «حرصنا على تصميم روبوت يمكنه الوصول إلى أماكن يصعب على رجال الإطفاء دخولها في اللحظات الأولى من الحريق، بهدف جمع معلومات دقيقة تساعدهم في إنقاذ المصابين بسرعة وأمان».

وأشار محمد جاسم إلى أن الروبوت يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ورصد الحركة والحرارة داخل المبنى، موضحاً أن التصميم تم بحيث يتحمل الظروف الصعبة ودرجات الحرارة المرتفعة.