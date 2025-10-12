أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وجهة رائدة للأبحاث والتعلم

تطرح أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، الكثير من التخصصات الأكاديمية وفي نطاق الدرجات العلمية المختلفة، مثل الدبلوم المهني في علم الفلك وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ويهدف الدبلوم إلى رفع كفاءة المتدربين في ما يتعلق بالمفاهيم والظواهر الفلكية، وتكنولوجيا الأرصاد الفلكية وتحليلها، إضافة إلى الماجستير في القانون الجوي والفضائي، وماجستير العلوم في علوم الفلك والفضاء، وماجستير العلوم في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، ودكتوراه الفلسفة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتنظم الأكاديمية حالياً «أسبوع الفضاء» لتقديم تجارب تفاعلية عملية في علوم الفضاء والفلك، لنشر المعرفة العلمية في المجالات الفضائية والفلكية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام، وتعتبر الأكاديمية وجهة رائدة للأبحاث والتعلم والابتكار.

وقال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك: «تضم الأكاديمية العديد من المرافق المهمة التي تتمثل في قبة الشارقة الفلكية، ومعرض الفلك والفضاء، ومعرض الكون في القرآن الكريم، والمراصد الفلكية البصرية والراديوية والحديقة الكونية، فضلاً عن مختلف المختبرات البحثية في هذه المجالات، وتهدف إلى تطوير علوم الفلك والفضاء وتعزيزهما والإسهام في رفع مستوى تعليمهما إلى المستوى العالمي بشكل عام، وفي دولة الإمارات بشكل خاص، ليكونا وجهة للعلوم والبحوث والثقافة والتعليم والتعلم والابتكار».

وأشار إلى أن آخر المستجدات التي وضعتها الأكاديمية لمشروعها الخاص بالأقمار الاصطناعية المكعبة، يتمثل في تنفيذ مشروع «الشارقة سات-2». وأضاف: «سيرسخ المشروع مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للعلوم والتكنولوجيا، وسيشكل القمر الاصطناعي إضافة مهمة في مجال الاستشعار عن بُعد من خلال ما يوفره من بيانات دقيقة تدعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة».

وقال الأستاذ الدكتور مشهور الوردات، مدير الشؤون الأكاديمية بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك: «إن البرامج الأكاديمية يتم الالتحاق بها من خلال جامعة الشارقة، وبالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، حيث يتم تدريس مجموعة من المساقات ضمن هذه البرامج، وتشمل هذه المساقات مواد متخصصة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وغيرها من التخصصات ذات الصلة، ومن ضمن الدبلومات المهنية التي تتم من خلال مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة، وبالتعاون مع قسم الشؤون الأكاديمية في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، فيزياء الجو والأرصاد الجوية، ويهدف هذا الدبلوم إلى رفع كفاءة المتدربين في مجال الأرصاد الجوية وتنمية المهارات ضمن منظومة دراسية أكاديمية».

أسبوع الفضاء

وأشارت فاطمة محمد الخاطري، مدير قبة الشارقة الفلكية، إلى أن أسبوع الفضاء العالمي يركز على تعزيز الوعي العام بأهمية الفضاء في حياتنا اليومية، ودوره في دعم التنمية المستدامة، وتشجيع الجيل الجديد على الاهتمام بالعلوم والتقنيات المتقدمة.

وأضافت أن من أهداف الأسبوع ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء من خلال إبراز إنجازاتها في هذا القطاع، وربط الزوار بالمفاهيم العلمية الحديثة بطريقة مبسطة وتفاعلية، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والمجتمعي في مجالات البحث والتعليم.