جامعة الإمارات تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء على المستوى العالمي، والمختصين والباحثين والطلبة والمهتمين، حيث تمت مناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل كوكب الأرض واستدامة موارده.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إحداث الفارق والتغيير الإيجابي في نوعية وجَودة الجهود المناخية على المستوى العالمي وذلك خلال الفترة المقبلة، وضمان استمرارها وإحداثها نتائج إيجابية على المديين القصير والبعيد، حيث يواجه العالم اليوم تحديات غير مسبوقة نتيجة التغير المناخي.

وتجدر الإشارة إلى تنافس أكثر من 250 خبيراً وأكاديمياً وباحثاً ومهندساً وطالباً في عرض أحدث الأبحاث الرائدة والمشاريع المتخصصة والتقنيات المتطورة، وتبادل التجارب والخبرات، لتلبية أهداف الاستدامة، ودفع مسار العمل المناخي وتعزيزه على المستوى العالمي.