جامعة الإمارات تطلق مبادرة بحثية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للأمن الغذائي

أطلقت جامعة الإمارات، بالتعاون مع جامعة الذيد ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، مبادرة بحثية لتطوير تقنيات مبتكرة لإنتاج القمح، ودعم جهود الأمن الغذائي الوطني.

وتهدف المبادرة التي تراعي تحديات التغير المناخي إلى دراسة أصناف القمح الأكثر ملاءمة للبيئة المحلية، وتطوير ممارسات زراعية تعتمد على تقنيات ذكية تقلل من استهلاك المياه، وتعزز من مقاومة المحاصيل للظروف البيئية الصعبة.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، أن للجامعات الوطنية دورها الفاعل والاستثنائي في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير نظم الزراعة المستدامة في الدولة، مؤكداً أهمية الشراكات الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف: «تحرص جامعة الإمارات من خلال تعاونها مع الجهتين المذكورتين إلى توظيف إمكاناتها البحثية والعلمية في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للأمن الغذائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مواجهة تحديات التغير المناخي».