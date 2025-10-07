كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق استراتيجيتها الجديدة «MBRSG 33»

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة «MBRSG 33»، التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرتها الأكاديمية والبحثية، وذلك خلال احتفالها بالذكرى العشرين لتأسيسها، وتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة الماجستير في الإدارة والسياسات العامة والتي تضم 75 خريجا خريجة.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في كلمة القاها خلال الحفل أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعداد جيل من القادة القادرين على صياغة مستقبل حكومات المستقبل،

وقال: «تيمّناً بشعار احتفاليتنا اليوم "على خطى محمد بن راشد"، نستلهم من فكر سموه أن القيادة الحقيقية لا تقتصر على التنمية المادية، بل تشمل تعزيز الروح المعنوية للأمة وإيمانها بقدراتها على تحقيق مستقبل أجمل وأفضل».

منارة للمعرفة

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة MBRSG 33 ترسّخ مكانة الكلية كـ«منارة للمعرفة الحكومية»، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة، من أبرزها:

مركز أبحاث حكومات المستقبل لدعم السياسات المبتكرة في عصر الذكاء الاصطناعي،

ومنصة التعليم الحكومي الذكي التي توفر تجارب تعليمية مرنة ومخصصة،

وبرنامج القادة العالميين لتعريف العالم بنموذج محمد بن راشد في القيادة التحويلية، إلى جانب برنامج القادة سفراء الكلية، وصندوق المنح والبعثات لضمان استدامة التعليم والبحث العلمي، وصولاً إلى تحقيق مفهوم «الكلية 5.0»، الجيل الجديد من المؤسسات التعليمية الذكية.

20 عاما

وأشار إلى أن الكلية، خلال عقدين من الزمن، نجحت في تخريج 833 طالباً بدرجة الماجستير، وتدريب أكثر من 30 ألف مشارك في برامج التعليم التنفيذي، وإنتاج أكثر من 600 بحث ودراسة علمية، وإبرام 115 شراكة استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية.

وأوضح أن هذه الأرقام تمثل «شهادات حية على الدور الريادي الذي تؤديه الكلية كمحرك للمعرفة الحكومية وشريك استراتيجي في تطوير الكفاءات الوطنية»، مؤكداً أن مرور عشرين عاماً على تأسيس الكلية ليس نهاية مرحلة، بل بداية فصل جديد من الريادة والإبداع وصناعة المستقبل.

وفي ختام الحفل، هنأ عبدالله الفلاسي خريجي الدفعة الثانية عشرة وأسرهم، مثمّناً جهود الكادر الأكاديمي والإداري الذي أسهم في بناء هذا الصرح العلمي المرموق، مؤكداً أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ستبقى منارةً للعلم وبيتاً للقيادات الوطنية التي تسهم في صناعة مستقبل الإمارات وترسيخ ريادتها بين الأمم.