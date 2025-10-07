جامعة الإمارات تطلق عيادة الذكاء الاصطناعي في التدريس

أطلق مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة الإمارات، العيادة الجامعية للذكاء الاصطناعي في التدريس والتعلّم لدعم أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في مدارس الدولة لتوظيف التقنيات في التعليم.

وأوضح الدكتور سائد الرباعي مدير مركز التميز في التعليم والتعلم، وأستاذ مشارك في قسم أمن المعلومات في الجامعة أن المركز يعمل على تنفيذ وظائفه الداعمة عن طريق عدد من الوحدات التي تتمثل في وحدة تصميم الوسائل التعليمية للإشراف على عملية تحويل المساقات المدمجة والمساقات عبر الإنترنت، ووحدة أبحاث وتقييم التدريس لدعم تقييم فعالية وكفاءة التعليم والتعلم، ووحدة مسؤولة عن التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والتي تخطط وتطور وتدير تقديم ورش العمل والندوات وحلقات النقاش لتعزيز التميز في التعليم.

وأضاف: قام المركز بإنشاء برنامج «أكاديمية تعلم التدريس» لطلبة الدكتوراه وهو نموذج يعتمد على منهجية الفصل المعكوس، مُقدما النظريات التعليمية الأساسية وتجربة عملية تركز على تطوير التفكير النقدي والإبداعي للطلبة.

وأشار إلى أن تنظيم معسكر الذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريس عبارة عن برنامج مكثّف يقدّمه مركز التميّز في التدريس والتعلّم «CETL» بهدف تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلّم والبحث العلمي، ويركّز على تعريفهم بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتمكينهم من استخدام أدواته لتصميم محتوى تفاعلي وفعّال.

إضافة إلى تعزيز قدراتهم في تحليل بيانات الطلاب ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتنمية مهارات الابتكار في التدريس والبحث، وذلك من خلال ورش تدريبية تطبيقية، وجلسات عصف ذهني، ومشاريع قصيرة مرتبطة بالمقررات الدراسية، ومنتديات نقاشية لعرض التجارب وتبادل الممارسات الناجحة.



