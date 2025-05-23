«موروث» تطبيق يعرّف بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي

حصد فريق طلابي المركز الثالث على مستوى إمارة أم القيوين في معرض الابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، مؤخراً، وذلك عن تطبيق يحمل اسم «موروث»، يهدف إلى التعريف بالمجتمع الإماراتي وهويته وتراثه على المستوى العالمي.

والمساهمة في تنشيط السياحة داخل الدولة. وشارك في تنفيذه الطالبات حور عيسى، غلا سلطان، جواهر حسين، وأسماء أحمد، تحت إشراف المعلمة منال محمد عبدالنبي، وبدأ المشروع بقصة تفاعلية تم تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتناول مشاهد من التراث الشعبي الإماراتي، وتربط بين الماضي والحاضر بأسلوب مشوّق وجاذب للمستخدمين من مختلف الأعمار.

ويضم «موروث» مجموعة من المراحل التعليمية الترفيهية على شكل ألعاب تعريفية عن المجتمع الإماراتي، تسهم في تعزيز المعرفة بالعادات والتقاليد، والملامح الثقافية والتراثية للدولة، ومع تقدم المستخدم في هذه المراحل، يجمع نقاطاً تؤهله للحصول على خصومات حقيقية على تذاكر الطيران والأماكن السياحية في الإمارات، ما يجعل من التطبيق تجربة تعليمية وسياحية متكاملة.

وقالت المعلمة منال محمد عبدالنبي، مشرفة المشروع: «يأتي هذا التطبيق استجابة لرؤية دولة الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية، وتحويل المعرفة التراثية إلى تجربة تفاعلية باستخدام أدوات العصر.

وقد سعت الطالبات إلى تصميم محتوى ذكي يجمع بين التعليم والترفيه، ويسهم في تعريف الزوار والسياح بالثقافة الإماراتية بأسلوب مبتكر، كما يعزز التطبيق من دور الشباب في دعم الاقتصاد الوطني عبر الترويج الذكي للمواقع السياحية داخل الدولة».