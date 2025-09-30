جامعة الإمارات تطلق مركز بحوث البيئة الصحراوية

أعلنت جامعة الإمارات عن تدشين مركز بحوث البيئة الصحراوية، الذي يعد المركز البحثي الثالث عشر بالجامعة، والمتخصص في تقديم أبحاث نوعية ذات أثر ملموس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف تحويل التحديات التي تطرحها البيئة الصحراوية إلى فرص مستدامة من خلال تعزيز المعرفة والابتكار.

وأكد الدكتور رامي بيرم، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، أن البيئة الصحراوية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مساحة الدولة، وتضم موارد طبيعية متنوعة وتنوعاً بيولوجياً فريداً وإرثاً ثقافياً غنياً، ما يجعل من تأسيس هذا المركز خطوة استراتيجية مهمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات.

وأشار بيرم إلى أن المركز البحثي الجديد سيعتمد نهجاً شمولياً ومتعدد التخصصات، يوظف أحدث التقنيات والخبرات العلمية للتعامل مع أبرز القضايا التي تواجه البيئات الصحراوية والجافة، مثل التنوع البيولوجي، والحفاظ على المياه الجوفية، والزراعة، والتغير المناخي، وصون التراث، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى محاكاة بيئات استكشاف الفضاء.

ولفت إلى أن المركز سيسهم أيضاً في تأهيل الكوادر البحثية الوطنية من طلبة الماجستير والدكتوراه وزملاء ما بعد الدكتوراه، إلى جانب فتح المجال لطلبة البكالوريوس للمشاركة في الاكتشاف والابتكار، ما يعزز مكانة الجامعة مركزاً بحثياً رائداً على المستوى الدولي.